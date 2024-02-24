Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına; AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, Edremit Belediye Başkanı ve AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı İsmail Say, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

31 Mart 2024 Yerel Seçim çalışmalarını yürütmek üzere faaliyete geçen Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Kenan Öndil, "Bugün seçim koordinasyon merkezimizin açılışı var. Ben 10 Ağustosta atamam yapıldığında söz verdim kazanacağız diye, 31 Mart seçimleri bizim için önemlidir, inanıyoruz zafer bizimdir, kazanacağız" dedi.

SAY: “EDREMİT’İ ŞAHA KALDIRACAĞIZ”

Belediye Başkan ve AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı İsmail Say, "2019-2024'e kadar yürütmüş olduğum belediye başkanlığı görevine Cumhurbaşkanımız tarafından aday gösterildim. Bugün Van'ın en güzel yerinde, en büyük seçim koordinasyon merkezini açmanın gururunu yaşıyoruz. Biz 2019'da Edremit'i devraldığımızda Eminpaşa mahallesi dahil 40 yıldır var olan sorunları çözmeye gayret ettik. Türkiye'nin ve dünyanın en güzel yeri olan Edremit'in sorunları vardı. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Edremit'i ve Van'ı şaha kaldıracağız. Başta gençliğimiz olmak üzere kadınlar, çocuklar, dezavantajlılara yönelik bir çok sorun var” dedi.

“SINAVA GİRİŞ ÜCRETLERİNİ ÖDEDİK”

Edremit’te sınava girecek öğrencilerin sınav ücretlerini ödediklerini kaydeden Say: “Bugün itibariyle sınav ücretlerini ödedik, 4 bin 600 ailemize dokunuyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Özellikle iki akşam önce geçmiş dönem projelerimizi paylaştık ve yine 2024-2029 yılı projelerimizi paylaştık. Türkiye'de sosyal belediyecilik örneği olan ve şimdi birçok belediyenin örnek aldığı sınav ücretlerini ödedik. Edremitli olan ve okuyan tüm gençlerimizin eğitim ve ulaşım masraflarını karşılayacağız. Doğum yapan annelere anne kartı vereceğiz, Edremit'te işsizliği bitireceğiz. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren düğmeye basacağız, 5 bin istihdam sözümüz vardı bunu yerine getirdik, yeni dönemde daha da büyük istihdamlar yapacağız. Raylı sistemler ve yeni bulvarlarla Van'ı ve Edremit'i daha da ulaşılır bir yer yapacağız" ifadelerini kullandı.

GÜRAY: TEK DERDİMİZ MEMLEKETE HİZMET ETMEK

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, "Yaklaşık 40 gündür yoğun bir seçim sürecindeyiz, bir haftadır da seçim koordinasyon merkezlerimizin açılışını yapıyoruz. Bizim tek bir derdimiz var bu memlekete hizmet etmek, biz de 13 ilçemizi kazanarak hükümetimizin tüm imkanlarını seferber ederek Van'ımıza hizmet edeceğiz." şeklinde konuştu.

Güray, “Ötekileştirmeyeceğiz birleşeceğiz. Beş yıldır gösterdiği hizmetlerden dolayı teşkilatım adına İsmail başkana teşekkür ederim. Belediyecilikte bazı süreçler hukuki ve teknik süreçten geçer, bu beş yılda görünen ve görünmeyen pek çok şey yaptık, Allah'ın izniyle yapmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

ARVAS: 5 YIL İÇİNDE VAN’I ŞAHLANDIRACAĞIZ

Berat kandilini kutlayarak konuşmasına başlayan AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, " Zorlu süreç içerisinde hep daha ilerisine gideceğiz, milletimizin desteğiyle memleketimize sahip çıkacağız. 13 ilçe adayımızla beraber Edremit turizm ve güzelliğiyle marka bir ilçe oldu, başkanımızın birinci dönemi geçti, şimdi daha da iyi çalışmalarla gelecek." şeklinde konuşarak seçim süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Arvas, "Teşkilatımızla beraber sahadayız. İnşallah beş yıl içinde Van'ı şahlandıracağız, sizlerleyiz, huzurumuz daim olsun, birlikteliğimiz ve beraberliğimiz birlikte olsun." dedi.

Kürtçe de konuşan Arvas, “Bu seçim birlik seçimidir, biz kendimizden mesulüz, milletimize hizmet için buradayız. İstiyoruz ki bundan sonra bizler de mutlu olalım, huzurlu olalım. Biz hizmet edeceğiz ki sizler de rahata ereceksiniz." diyerek seçmenlere teşekkür etti.

Açılış kurdelası kesilen seçim merkezinde parti temsilcileri ve seçmenler bir araya geldi.