11 Mayıs'ta ŞOK marketlerinde çok özel teknoloji ürünleri raflardaki yerini alacak. Bu ürünler arasında iPhone 15 256GB akıllı telefon modeli, tek kol ve 1TB kapasiteli PS5 Slim konsolu ile iklimlendirme cihazları da bulunacak.

Apple'ın popüler iPhone 15 serisi, perakende gıda marketlerinde sıkça karşımıza çıkıyor. Bu hafta ise ŞOK marketlerinde yerini alacak. Önceki satış dönemlerine göre fiyatında büyük bir değişiklik olmayan iPhone 15 256GB, teknoloji severler için cazip bir seçenek olacak.

iPhone 15 modeli, 6.1 inçlik bir ekran, Apple A16 Bionic yonga seti, 256GB depolama alanı, 48MP ana kamera, 3349mAh batarya gibi etkileyici özelliklere sahip. Bu özelliklerle donatılmış telefon modeli, 53999TL fiyat etiketiyle satılacak.

Ayrıca, daha önce satışa sunulan tek kol ve 1TB kapasiteli PS5 Slim konsolu da yeniden ŞOK marketlerinde yerini alacak. Fiyatı ise 21499TL olarak belirlendi ve Mart ayına göre bir fiyat artışı olduğu görülüyor. Orijinal PlayStation 5 konsoluyla donanım açısından herhangi bir farklılık bulunmuyor, bu da oyun tutkunları için önemli bir detay.