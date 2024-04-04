Van’da, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’a mazbata verilmemesi ve mazbatanın 2’nci en yüksek oyu alan adaya verilecek olmasının ardından çıkan olayların sebep olduğu tahribat ve kirlilik el birliğiyle onarılıyor.

YSK’nın, mazbatanın Zeydan’a verilecek olması kararı sonrası bu kez kentte temizlik çalışmaları başladı. Cumhuriyet Caddesi boyunca yapılan temizliğe, yaklaşık 50 kişi katıldı. Sokaklar süpürüldü, çöpler toplandı.

“KENTİMİZ GÜZEL OLSUN”

Van’ın güzel bir kent olduğunu ve bu güzel kentin daima temiz kalması ve huzurlu olması için bu çağrıyı yaptıklarını söyleyen Van İMO Başkan Yardımcısı Mahfuz Arslan; “Üç günlük verilen mücadelenin sonucunda belediye seçilmiş olan, halkın iradesi olan insana verildi.

Bu üç günlük süreçte sokaklarımız kirlenmek durumunda kaldı. Bizler de bu kirliliği temizlemek için tekrar sahaya çıktık. Şimdi Cumhuriyet Caddesinden başlıyoruz, oradan Kültür Sarayı’na doğru ilerleyeceğiz. Sokağımız kirli olmasın, kentimiz güzel olsun, demokratik ilkelerle yönetilsin, bizim hedefimiz tamamen bu” dedi.

CADDE BOYUNCA KATILIMLAR OLDU

Van İMO Başkan Yardımcısı Mahfuz Arslan, “Şu an 50 kişiyiz ama programımızdan haberdar olan ya da olmayan vatandaşlarımız cadde boyunca bize katılıyor, çoğalarak devam ediyoruz. Kentimiz güzel, birlikte yaşayalım. Bizim bir sloganımız var, ‘birlikte güçlüyüz’ hep beraber kentimizi ve ülkemizi yönetelim.” şeklinde konuştu.