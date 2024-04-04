Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili karara da değinen İmamoğlu, "Seçim gecesi söylenenlerin tersine, Van'da gereksiz bir gerilimle hak gasbı çabalarına girildiğini, üzülerek gördük.

Ne mutlu ki, Yüksek Seçim Kurulu görevini yaptı, teşekkür ederiz. Hukuk ve demokrasi dışı gidişata son vererek, yanlıştan dönülmesini sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İmamoğlu makam odasında, CHP yetkilileri, eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, annesi Hava İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu ve yeğenleriyle bir araya geldi. İmamoğlu, Mustafa Demir Hoca'nın okuduğu duayla, ikinci döneminin ilk mesai gününe başladı.