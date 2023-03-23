Avrupa’nın en önde gelen ülkelerinden biri olan Hollanda fotoğraflarda gördüğünüz yel değirmenleri ve lale tarlaları ile kalmayıp sizlere gezmek için çok güzel rotalar sunmaktadır.

Kanalları ve su kemerleriyle sizi büyülerken, çok önemli sanatsal merkezlere ev sahipliği yapmaktadır. Hollanda gezilecek yerler listesini her yıl binlerce kişinin vize sürecine rehberlik eden Vize Başvuru Merkezi farkıyla paylaşıyoruz.

Türkiye’deki yaygın şube ağı ile profesyonel danışmanlık hizmetini ulaşılabilir düzeye getiren Vize Başvuru Merkezi, başvuru sürecinin ilk adımından son adımına kadar size rehberlik etmektedir. Vize Başvuru Merkezi’ni seçerek Hollanda vizesi ve İsviçre vize başvurusu gibi süreçlerini konforlu şekilde tamamlayabilirsiniz!

Hollanda’ya seyahat planlıyorsanız rotanıza mutlaka eklemeniz gereken bazı yerler;

Dam Meydanı

Hollanda’nın önde genel şehirlerinden olan Amsterdam’da bulunan bu meydan hem şehrin ünlü sokaklarını birleştirirken hem de tarih ve kültürünü birleştirmiş oluyor.

Amsterdam Kraliyet Sarayı

Dönemin mimari etkisini en iyi yansıtan örneklerden olan Amsterdam Kraliyet Sarayı, içi ve dışı ile büyüleyici bir ihtişamı deneyimlemenizi sağlamaktadır.

Singel Kanalı

Muhteşem manzarasıyla büyüleyici bir etki yaratan Singel Kanalı, her iki tarafında sıralanmış evleri ile sosyal, tarih ve kültürel dokuyu görmenize olanak sağlamaktadır.

Van Gogh Müzesi

Sanatı ile de ön plana çıkan Hollanda, ünlü ressam Vincent Van Gogh’un satın alınmayan eserlerinin sergilendiği bir müzeye ev sahipliği yapmaktadır. Eşsiz eserlerin bulunduğu Van Gogh Müzesi, 2 Haziran 1973’te kurulmuştur.

Rijksmuseum

Rijksmuseum barındırdığı sanat eseri sayısı bakımından önde gelen müzeler arasındadır. Bu eserler arasında Van Gogh’un, Rembrandt, Vermeer’in de eserleri bulunmaktadır. Aynı Anda 8 bin parçadan fazla sanat eseri sergilenmektedir. Müzenin sahip olduğu toplam sanat eseri bir milyondan fazladır.

Amsterdam Ulusal Denizcilik Müzesi

Büyük limanları ile ön plana çıkan ülkelerden biri olan Hollanda’da önemli müzelerden biri de denizcilik müzesidir. Amsterdam’da bulunan denizcilik müzesi barındırdığı sanat eserleri ve koleksiyonlarla sizi 17. yüzyıla götüren bir yolculuğa çıkarmaktadır.

St. Nicholas Bazilikası

Çevresi surlar ile çevrili olan St. Nicholas Bazilikası, Amsterdam’ın eski şehir bölgesinde bulunmaktadır. Ülkedeki dini yapılar arasında öne çıkan St. Nicholas Bazilikası, 19. Yüzyılın ikinci yarısında tamamlanmasına rağmen yerini günümüzde de korumaktadır.

Kattenkabinet

Sanat müzeleriyle ön plana çıkan Hollanda, birçok özel müzeye de ev sahipliği yapmaktadır. Öyle ki Hollandalı zengin William Meijer tarafından kurulan bu müze William’ın kedisi olan JP Morgan’ın anısını yaşatmak amacıyla kurulmuştur. Tamamen kedilere ayrılan bu müzede kedilere yönelik sanat eserleri sergilenmektedir. Temasının farklı olması sebebiyle her yıl binlerce turisti ağırlamaktadır.

Hortus Botanicus

Hortus Botanicus, modern tarımın geliştiği Hollanda’da tıbbi bitkileri yetiştirmek için kurulan dünyanın en eski botanik bahçelerinden biridir. Şu anda ise bitkileri tanımak ve koklamak için düzenlenen bir gezi rotasına ev sahipliği yapmaktadır.

Jordaan

Başlarda işçi sınıfının yerleştiği yerlerden olsa da günümüze yaklaştıkça hayat standartları iyi olan insanların yaşadığı bir yere dönüşen Jordaan, Amsterdam’ın popüler yerleşim yerlerinden biridir. Bölge lüks eğlence mekanlarına, festivallere ve ünlü alışveriş noktalarına ev sahipliği yapmaktadır.

Rotterdam Limanı

Hollanda deniz ticaretinin önemli noktalarından birisidir. Öyle ki Avrupa’daki deniz ticaretine katkısı büyüktür. Mimarisi ve eşsiz manzarasıyla ön plana çıkan Rotterdam Limanı Avrupa’nın en büyük limanıdır.

Euromast

Rotterdam’da bulunan Euromast, 185 metre uzunluğuyla Hollanda’nın en yüksek yapısıdır. Rotterdam şehrini panoramik açıdan görme imkanı sunan bu yapı, her yıl binlerce ziyaretçi tarafından Rotterdam’ın güzelliğini yüksekten görmek ve burada düzenlenen etkinliklere katılmak için ziyaret edilmektedir.

Volendam Peynir Fabrikası

Rotanıza bir yemek noktası eklemek isteyebilirsiniz. Birçok peynirin yapımındaki incelikleri inceleyebileceğiniz bir nokta olan Volendam Peynir Fabrikası peynir severlerin önemli cazibe merkezlerindendir.

Rotterdam Hayvanat Bahçesi

Rotterdam’da bulunan hayvanat bahçesi, hayvan çeşitliliği ile oldukça dikkat çekmektedir. Rotterdam Hayvanat Bahçesi’nde canlı çeşitliliğini sürdürebilmek için özel alanlar sunulmakta ve iyi bir bakım yapılmaktadır.

Marken Feneri

Denizciliğin bu kadar geliştiği bir ülkede önemli bir yere sahip olan Marken Feneri Marken Yarımadası’nda bulunmaktadır. Ulusal anıt olarak kabul edilmektedir ve yerlileri Marken’in Atı olarak anmaktadır. Gemilerin güvenli seyahati için yapılan Marken Feneri, lokasyonu sebebiyle büyüleyici manzaralar sunmaktadır.

Marken Ahşap Ayakkabı Fabrikası

Hollanda’nın kültürel öğelerinden biri olan takunyaların sergilenip, üretildiği fabrikadır.

Şehirdeki el sanatları kültürünün yaşatılmasında önemli bir payı vardır. Herkese hitap eden farklı farklı takunyaları görmek için Marken Ahşap Ayakkabı Fabrikası’na gidebilirsiniz.

Voldenpark

Ülkede bulunan en ünlü parkların başında gelen Voldenpark “dünyanın en büyük pikniği’” başlığında Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiştir. Birçok aktivite ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapan bu park her yıl oldukça fazla ziyaretçiyi ağırlamaktadır.

A’DAM Lookout

Amsterdam’da bulunan A’DAM Lookout, panoramik manzaraya sahip olup, şehrin merkezini, limanı ve Hollanda manzarasını sizlere sunmaktadır. Avrupa’nın en yüksek salıncağı olan Over The Edge ile 100 metre yüksekte şehir manzarasıyla adrenalin yaşamak isteyenler için birebir.