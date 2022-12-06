Vanlılar kapalı otobüs durakları istiyor
Van’da otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar kış aylarının çetin geçmesinden dolayı duraklarda beklerken yaşadıkları zorlukları WanHaber’e anlattılar. Duraklarda beklerken olumsuz hava koşullarından etkilendiklerini belirten vatandaşlar kapalı otobüs durağı istediklerini söylediler.
Van’da otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar kış aylarının çetin geçmesinden dolayı duraklarda beklerken yaşadıkları zorlukları WanHaber’e anlattılar. Duraklarda beklerken olumsuz hava koşullarından etkilendiklerini belirten vatandaşlar kapalı otobüs durağı istediklerini söylediler.
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