Vanlı kadınlar HEM kurslarıyla daha mutlu

İpekyolu Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de meslek öğreniyor. Birçok branşta açılan kurslarda eğitim alan kadınlar, daha sonra kendi iş yerini kurarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Halk eğitim merkezi bünyesinde açılan kurslar sayesinde boş zamanlarını verimli değerlendirdiklerini aktaran kadınlar, bu şekilde mutlu olduklarını söylediler.

İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan bilgisayar kursuna gelerek kendini geliştirdiğini belirten Gamze Gül isimli kursiyer, “Burada bilgisayar kullanımını daha güzel öğreniyoruz. Bunlar seviyemize işliyor ve bunları daha sonraki eğitim hayatımızda da kullanıyoruz.

Ayrıca ücretsiz olması daha da güzel. Emeği olanlara ve özellikle hocama teşekkür ediyorum” dedi. Maişeker Yıldız isimli kursiyer ise kursa gelmeden önce vaktinin boşa geçtiğine vurgu yaparak, “Hep evdeydim ama kursa gelerek boş vakitlerimi doldurdum. Kurs maddi, manevi ve sosyal anlamda bize çok şey kazandırdı” ifadelerini kullandı.

Daha önce evde çocuklarına ve torunlarına bakarak zamanının geçtiğini belirten Nurgül Kayakesen isimli kursiyer de, “Evde torunlarımla uğraşıyordum. Kursa geldim ve çok güzel şeyler dikiyoruz. Artık dışarıya ihtiyacımız olmuyor. Kendime, aileme ve torunlarıma dikiyorum. Böylece aileme katkıda bulunuyorum. Evde çok sıkılıyorduk. Buraya geldik stres atıyoruz. Günlerimiz çok güzel geçiyor” diye konuştu.

Kurslarla ilgili konuşan İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şahin Arık da, Van’ın kurs yükünü adeta sırtladıklarına vurgu yaparak, “İpekyolu demek, Van demektir. Yükümüz ağır ama bu durumdan memnunuz” dedi.

1 Ocak 2022 yılı itibariyle yaklaşık 26 bin 700 kursun açıldığına dikkat çeken Arık, “50 bin kursiyerimiz var. Bunun yanında açık öğretim lise ve ortaokulda da kayıtlarımız fazladır. Bizler ekip olarak canla başla çalışıyoruz. Hiçbir şekilde kimseyi geri çevirmiyoruz. Burada gençlerimize, kızlarımıza meslek öğretiyoruz. Onlarda buradan aldıkları bilgi ve beceri çerçevesinde kendi hayatlarına maddi imkan sağlıyorlar. Bu açıdan mutluyuz. İnşallah bu çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Kurslara gelen kadınların da hayatlarından memnun olduklarını belirten Arık, “Bizlere, yetkililere dua ediyorlar. Burada her türlü mesleği öğrenip, kendi iş yerlerini kuruyorlar. Kadınların bakış açısı çok güzel. Ben bu çerçevede bakanlığımız başta olmak üzere bu imkanları sunan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.