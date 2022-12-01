Vanlı kadınlar HEM kurslarıyla daha mutlu

Van’da halk eğitim merkezi bünyesinde açılan kurslarda üretim yaparak aile ekonomilerine katkıda bulunan kadınlar, oluşturdukları arkadaş çevresiyle de sosyalleşip stres atıyor.

HABERDE İNSAN 01.12.2022, 14:45 01.12.2022, 14:50
Vanlı kadınlar HEM kurslarıyla daha mutlu

İpekyolu Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de meslek öğreniyor. Birçok branşta açılan kurslarda eğitim alan kadınlar, daha sonra kendi iş yerini kurarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Halk eğitim merkezi bünyesinde açılan kurslar sayesinde boş zamanlarını verimli değerlendirdiklerini aktaran kadınlar, bu şekilde mutlu olduklarını söylediler.

İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan bilgisayar kursuna gelerek kendini geliştirdiğini belirten Gamze Gül isimli kursiyer, “Burada bilgisayar kullanımını daha güzel öğreniyoruz. Bunlar seviyemize işliyor ve bunları daha sonraki eğitim hayatımızda da kullanıyoruz.

Ayrıca ücretsiz olması daha da güzel. Emeği olanlara ve özellikle hocama teşekkür ediyorum” dedi. Maişeker Yıldız isimli kursiyer ise kursa gelmeden önce vaktinin boşa geçtiğine vurgu yaparak, “Hep evdeydim ama kursa gelerek boş vakitlerimi doldurdum. Kurs maddi, manevi ve sosyal anlamda bize çok şey kazandırdı” ifadelerini kullandı.

Daha önce evde çocuklarına ve torunlarına bakarak zamanının geçtiğini belirten Nurgül Kayakesen isimli kursiyer de, “Evde torunlarımla uğraşıyordum. Kursa geldim ve çok güzel şeyler dikiyoruz. Artık dışarıya ihtiyacımız olmuyor. Kendime, aileme ve torunlarıma dikiyorum. Böylece aileme katkıda bulunuyorum. Evde çok sıkılıyorduk. Buraya geldik stres atıyoruz. Günlerimiz çok güzel geçiyor” diye konuştu.

Kurslarla ilgili konuşan İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şahin Arık da, Van’ın kurs yükünü adeta sırtladıklarına vurgu yaparak, “İpekyolu demek, Van demektir. Yükümüz ağır ama bu durumdan memnunuz” dedi.

1 Ocak 2022 yılı itibariyle yaklaşık 26 bin 700 kursun açıldığına dikkat çeken Arık, “50 bin kursiyerimiz var. Bunun yanında açık öğretim lise ve ortaokulda da kayıtlarımız fazladır. Bizler ekip olarak canla başla çalışıyoruz. Hiçbir şekilde kimseyi geri çevirmiyoruz. Burada gençlerimize, kızlarımıza meslek öğretiyoruz. Onlarda buradan aldıkları bilgi ve beceri çerçevesinde kendi hayatlarına maddi imkan sağlıyorlar. Bu açıdan mutluyuz. İnşallah bu çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Kurslara gelen kadınların da hayatlarından memnun olduklarını belirten Arık, “Bizlere, yetkililere dua ediyorlar. Burada her türlü mesleği öğrenip, kendi iş yerlerini kuruyorlar. Kadınların bakış açısı çok güzel. Ben bu çerçevede bakanlığımız başta olmak üzere bu imkanları sunan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 01 Aralık 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10