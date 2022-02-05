Van’dan Afganistan'a 4 tır yardım malzemesi gönderildi

Van’da hayırseverlerin destekleriyle toplanan yardımla alınan 100 ton un Afganistan’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 4 tırla gönderildi. Afganistan’daki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceklerini söyleyen İyilik Derneği Van İl Temsilcisi Mehmet Salih Toprak İHA muhabirine yaptığı açıklamada hayırseverlerin de destekleriyle 100 ton unun bugün yola çıktığını ifade etti.

Toprak, “İyilik Derneği Van İl Temsilciliği olarak, bugün Afganistan’da çocukların yüzlerini güldürmeye gidiyoruz. Yıllarca zulme ve işgale uğrayan Afganistan halkı yeni bir yolculuğa yelken açarken, ambargo ve kış ayının getirdiği sıkıntılar nedeniyle milyonlarca insan zor günler geçirmekte.

Afganistan’da gıda temini edilmesinde güçlük yaşanırken, işgalcilerin yıllarca şehirlerde yaptığı tahribat ve ölümler daha sonradan uygulanan ambargolarla daha da derinleşmiştir. Yurt içinde ve yurt dışında yaptıkları yardımlarla adından söz ettiren İyilik Derneği Afganistan halkının yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Afganistan’da yaşayanlar ve hayatını yokluk içinde sürdürmeye çalışanlar insanlarımızın sıkıntılarını en derinden his ediyoruz. Bu sebeple bağışçılarımızın katkılarıyla hazırladığımız 100 ton unu Afganistan’a yolluyoruz” dedi. İHA mikrofonunu eline alarak yapılan yardımlarla ilgili merak ettiklerini dernek yetkililerine soran Reyyan Ercek ise çocuklar için cebindeki 10 lirayı bağışlayarak Afganistan’daki çocuklara selam yolladı.İHA