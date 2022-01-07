Van’da engelliler işsiz! Sorunları gün geçtikçe artıyor

1921 yılında Londra'da trafik kazası sonucu görme yetisini kaybeden bir fotoğraf sanatçısı, hem dış dünyanın kendisini fark etmesini istediği için hem de dikkat çekmek adına bastonunu beyaza boyar ve beyaz bastonla dolaşmaya başlar. Fotoğraf sanatçısı bu çalışmasıyla çok başarılı olur. 1931 yılında Fransız Körler Örgütü, körlerin bastonlarının beyaza boyanmasını ve beyaz baston ismiyle simgeleştirilmesine karar verir. Bu simgeyle beraber, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl dünyada 7-14 Ocak tarihleri arası ‘Beyaz Baston Körler Haftası’ olarak anılır. Haftanın önemini,

görme engelli vatandaşların yaşadığı sorunları ve taleplerini Van Görme Engelliler Başkanı Fazıl Bor ile konuştuk. Başkan Bor, engellilerin toplu taşıma, istihdam ve eğitimde sorun yaşadıklarını belirtti. Bor, engellilerin özellikle ulaşımda ve iş bulmakta zorluk çektiğini dile getirdi.

‘Her alanda sorun yaşıyoruz’

Toplu ulaşımda yaşadıkları sorunlara değinen Bor, “Her alanda sorun yaşıyoruz. Özellikle ulaşım, eğitim ve istihdamda sorunlarımız gün geçtikçe artıyor. Minibüslerde ücretsiz kart kullandığımız için araçlara alınmıyoruz, alınsak da şoförler tarafından rencide ediliyoruz. Trafik ışıklarına navigasyon sesli sistem olmadığı için karşıya geçmekte zorluk çekiyoruz. Yürüme yolunda ve rampalarla ilgili sorunlarımız var. Araçlarını rampaların önüne park ediyorlar, engellilere sorun çıkarıyorlar” dedi.

‘Engelliler işsiz’

Bor, EKPSS atamalarının az olduğunu ifade ederek, “EKPSS, 2 yılda bir yapılıyor. Bu sınavın her yıl yapılması lazım. Ocak sonunda atamalar olacak. Türkiye’de milyonlarca engelli var ama sadece 2 bin 900 engellinin ataması yapılacak. Engelli atamalarının arttırılması lazım. Van’da engellilerin işsizliği artıyor. Van’da engelliler işsiz. Buna el atmaları lazım” diye konuştu.

‘Duyarlı olmalarını istiyoruz’

Vatandaşlara ve yetkililere çağrıda bulunan Bor, “Vatandaşlar duyarlı olsun. Engellilere zorluk çıkarmasınlar. Acınır şekilde bakmasınlar. Sıfır görme engelliler iş yapamaz denilerek işe alınmıyor. Az görenler de nadiren iş bulabiliyor. Engellilerin sorunlarının çözülmesini istiyoruz. İstihdam, eğitim, ulaşımda sorunların son bulmasını istiyoruz. Vatandaşların engellilere karşı duyarlı olmasını istiyoruz. Sadece özel günlerde değil her zaman hatırlanmak istiyoruz. Her zaman yanımızda olmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel