Van’da engelliler işsiz! Sorunları gün geçtikçe artıyor

Van Görme Engelliler Başkanı Fazıl Bor, ‘Beyaz Baston Körler Haftası’ dolayısıyla Wan Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

HABERDE İNSAN 07.01.2022, 09:32
Van’da engelliler işsiz! Sorunları gün geçtikçe artıyor

1921 yılında Londra'da trafik kazası sonucu görme yetisini kaybeden bir fotoğraf sanatçısı, hem dış dünyanın kendisini fark etmesini istediği için hem de    dikkat çekmek adına bastonunu beyaza boyar ve beyaz bastonla dolaşmaya başlar. Fotoğraf sanatçısı bu çalışmasıyla çok başarılı olur. 1931 yılında Fransız Körler Örgütü, körlerin bastonlarının beyaza boyanmasını ve beyaz baston ismiyle simgeleştirilmesine karar verir. Bu simgeyle beraber, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl dünyada 7-14 Ocak tarihleri arası ‘Beyaz Baston Körler Haftası’ olarak anılır. Haftanın önemini, 
görme engelli vatandaşların yaşadığı sorunları ve taleplerini Van Görme Engelliler Başkanı Fazıl Bor ile konuştuk. Başkan Bor, engellilerin toplu taşıma, istihdam ve eğitimde sorun yaşadıklarını belirtti. Bor, engellilerin özellikle ulaşımda ve iş bulmakta zorluk çektiğini dile getirdi. 

‘Her alanda sorun yaşıyoruz’

Toplu ulaşımda yaşadıkları sorunlara değinen Bor, “Her alanda sorun yaşıyoruz. Özellikle ulaşım, eğitim ve istihdamda sorunlarımız gün geçtikçe artıyor. Minibüslerde ücretsiz kart kullandığımız için araçlara alınmıyoruz, alınsak da şoförler tarafından rencide ediliyoruz. Trafik ışıklarına navigasyon sesli sistem olmadığı için karşıya geçmekte zorluk çekiyoruz. Yürüme yolunda ve rampalarla ilgili sorunlarımız var. Araçlarını rampaların önüne park ediyorlar, engellilere sorun çıkarıyorlar” dedi. 

‘Engelliler işsiz’

Bor, EKPSS atamalarının az olduğunu ifade ederek, “EKPSS, 2 yılda bir yapılıyor. Bu sınavın her yıl yapılması lazım. Ocak sonunda atamalar olacak. Türkiye’de milyonlarca engelli var ama sadece 2 bin 900 engellinin ataması yapılacak. Engelli atamalarının arttırılması lazım. Van’da engellilerin işsizliği artıyor. Van’da engelliler işsiz. Buna el atmaları lazım” diye konuştu. 

‘Duyarlı olmalarını istiyoruz’

Vatandaşlara ve yetkililere çağrıda bulunan Bor, “Vatandaşlar duyarlı olsun. Engellilere zorluk çıkarmasınlar. Acınır şekilde bakmasınlar. Sıfır görme engelliler iş yapamaz denilerek işe alınmıyor. Az görenler de nadiren iş bulabiliyor. Engellilerin sorunlarının çözülmesini istiyoruz. İstihdam, eğitim, ulaşımda sorunların son bulmasını istiyoruz. Vatandaşların engellilere karşı duyarlı olmasını istiyoruz. Sadece özel günlerde değil her zaman hatırlanmak istiyoruz. Her zaman yanımızda olmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel

Yorumlar (0)
-8
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 07 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 19 45
2. 1461 Trabzon FK 19 40
3. Afjet Afyonspor 19 37
4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 19 36
5. Sivas Belediyespor 19 34
6. Çorum FK 19 34
7. Somaspor 19 32
8. Silahtaroğlu Vanspor FK 19 32
9. Bodrumspor 19 31
10. Ankaraspor 19 30
11. Serik Belediyespor 19 29
12. İnegölspor 19 24
13. Diyarbekirspor 19 22
14. Turgutluspor 19 22
15. Etimesgut Belediyespor 19 21
16. Adıyaman FK 19 16
17. Sarıyer 19 15
18. Ergene Velimeşespor 19 12
19. Kahramanmaraşspor 19 8
20. Niğde Anadolu FK 19 6
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10