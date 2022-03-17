Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden şehitleri anma etkinliği

Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ile Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin katılımıyla Zeve Şehitliği ziyaret edildi. Ziyarette Denetimli Serbestlik Manevi Rehberlik Biriminde görevli Vaiz Fadıl Sizcan tarafından Yasin-i Şerif okunup, şehitler için dua edildi.