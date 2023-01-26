Van'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara çorba ikram edildi

Büyükşehir belediyesi organizasyonunda Van İl Müftülüğü işbirliğinde, mübarek üç ayların başlaması ve Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara ayran aşı ikramında bulunuldu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi önünde yaklaşık 500 kişiye Van’ın yöresel çorbası olan ayran aşı ikram etti. Ayran aşı alan vatandaşlar, büyükşehir belediyesine teşekkür etti.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, “Regaip Kandili nedeniyle Van İl Müftülüğü işbirliğinde vatandaşlara ayran aşı ikram ettik. Regaip Kandili’nin tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın kandili mübarek olsun” dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının her perşembe günü hasta yakınları için hastane önlerinde sıcak çorba ikramında bulunacağı bildirildi.İHA