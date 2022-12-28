Van'da "evlerde kimlik hizmeti" devam ediyor

Van’ın Muradiye ilçesinde çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler için başlatılan "evlerde kimlik hizmeti" yılsonu yoğunluğuna rağmen aksamadan devam ediyor.

HABERDE İNSAN 28.12.2022, 11:17
Van'da "evlerde kimlik hizmeti" devam ediyor

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi bünyesinde hasta, yaşlı ve engellileri ziyaret eden nüfus memurları, parmak izinden fotoğraf çekimine ve evraklara kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor. Başvurusu alınan yeni kimlik kartları, basımın ardından vatandaşların evlerine gönderiliyor.

Muradiye Nüfus Müdürlüğü personeli, Yenişehir ve Balaklı mahallesinde ikamet eden engelli ve 80 yaş üstü vatandaşların evlerine giderek işlemlerini yaptı.

Çalışmaları takip ederek bilgi alan Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, ilçede adreste nüfus hizmetine devam ettiklerini bildirdi. Görevlilerin, öncelikli olarak 75 yaş üstü yaşlılar olmak üzere evlerinden çıkamayan engelli, hasta ve yatalaklar için büyük kolaylık sağladığını aktaran Aydoğan, "Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların, gerek kendilerinin gerekse bir yakınları aracılığı ile nüfus müdürlüğümüze dilekçe ile talepte bulunması yeterli oluyor.

İlçemizde çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüğüne gelemeyen 75 yaş üstü hasta, yaşlı ve engelli vatandaşımızın evlerine gidilerek başvuru işlemleri yapılmış ve kendilerine çipli kimlik kartları teslim edilmiştir. Müracaatların devam etmesi durumunda nüfus müdürlüğümüz personeli adreste nüfus hizmetlerine devam edeceklerdir. Nüfus müdürlüğümüzün personeline teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Evinde kimlik başvurusu alınan Birgül Demircay ise hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rahatsızlığından dolayı nüfus müdürlüğüne gitmesinin imkansız olduğunu belirten Demircay, "Rahatsızlığımdan dolayı nüfus müdürlüğüne gidemiyorum.

Yılsonu olması sebebi ile yoğun olduğunu öğrendim. Başvurumun nüfus müdürlüğündeki yoğunluk nedeni ile gelecek yıla kalabileceğini düşünüyordum. Yılbaşından önce gelip kimlik başvuru işlemlerimi yapmaları beni çok memnun etti. Fedakâr bir şekilde güler yüzle beni ziyaret ettiler. Kimlik başvuru işlemimi yaptılar. Bu hizmet bizim için büyük bir nimet. Bu hizmetin bize ulaştırılmasında başta kaymakamımıza, nüfus müdürümüze ve personeline çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.iha

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