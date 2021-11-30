Van Büyükşehir Belediyesinin kadına yönelik şiddette karşı seminerleri sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Elit World Otelde bir seminer düzenledi. Uzman Psikoterapist ve Psikolojik Danışman Belkıs Edige Serdengeçti tarafından verilen “Kendi Olma Sürecimiz” adlı seminer kadınlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Serdengeçti, seminerde kadınlara şiddetle mücadele konusunda bilgiler verdi. Farklı meslek gruplarından kadınların, kurum müdürlerinin, katıldığı program yapılan sunumun ardından soru cevap bölümüyle sona erdi.

Programa, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez’in eşi Bilgin Bekmez, İçişleri Bakanlığı Daire Başkanı Ayşegül Safitürk, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin eşi Duygu Şevli, Vali Yardımcısı ve Tuşba Kaymakamı Furkan Duman’ın eşi Elif Duman, Başkale Kaymakamı ve Başkale Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın eşi Esra Solak ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek katıldı.İHA