Tuşba Belediyesinden deprem bölgesine yardım eli

Depremin yıkıma neden olduğu illerden biri olan Malatya'ya Belediye Başkanı Salih Akman’ın talimatları ile 3 meclis üyesi ve bir belediye başkan yardımcısı koordinesinde 36 personel ve loder, vinç, damperli kamyon, minibüs ile 2 adet mobil çorba dağıtım aracı olmak üzere 10 araç gönderen Tuşba Belediyesi, depremzedelerin bir nebze de olsa yaralarına merhem olmaya çalışacak.

Bununla birlikte ayrıca bir yardım kampanyası da düzenleyen Tuşba Belediyesi, destek olmak isteyen vatandaşların; battaniye, uyku tulumu, ısıtıcı, kışlık kıyafet (mont, kazak, çorap, ayakkabı, bere, eldiven), temizlik malzemesi, çocuk bezi, gıda kolisi ile jeneratör gibi malzeme desteğinde bulunabileceği ifade edildi. Destek vermek isteyen vatandaşların yardımlarını Tuşba Belediyesi hizmet binası ve İskele Sahil Bandı 2. Etap’ta bulunan yardım koordine merkezi ile Tuşba Toplum Yaşam Merkezi’ndeki görevlilere teslim edebilecekleri kaydedildi.

“Acılar bir, gönüller bir; depremin yaralarını sarabilmek ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın acılarını biraz da olsa hafifletmek için bölgeye araç ve ekip sevk ettik” diyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ekiplerin Malatya’daki AFAD Koordinasyon Merkezinin belirleyeceği bölgelerde görev alacaklarını söyledi. Başkan Akman, mobil araçlarda günlük 2 bin kişiye sıcak çorba dağıtımını gerçekleştireceklerini kaydetti.

23 Ekim ve 9 Kasım 2011 yılında Van'da meydana gelen depremleri bizzat yaşadıklarını dile getiren Başkan Akman, yakın tarihte 2 yıkıcı depremi yaşayan bir il olarak felaketin bölgede herkesin yüreğini dağladığını söyledi. Devletin seferberlik halinde olduğunu dile getiren Başkan Akman, “Belediye olarak biz de milletimizin emrindeyiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Millet olarak hepimizin başı sağ olsun” dedi.