SMA, ikiz bebeklerden Metin'i seçti

VAN'da yaşayan Ersin ve Berivan Öndil çiftinin ikiz olarak dünyaya gelen bebeklerinden 17 aylık Metin'e 6 aylıkken Spinal Muskuler Atrofi (SMA) tanısı konuldu. Çetin yürümeye başlarken SMA hastası ikizi Metin ise yatağa ve cihazlara bağlı bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. Annesi Berivan, "Metin'in ikizi Çetin her zaman ikizinin yanına gelip onunla oynamak istiyor ama biz bırakamıyoruz. 'Hortumlarını çeker' diye çok korkuyoruz. Hep Çetin'i Metin'den uzaklaştırıyoruz. Bir anne olarak çok kötü bir şey evlatlarımı birbirinden uzaklaştırmak zorunda kalıyorum" dedi.

HABERDE İNSAN 15.06.2022, 14:46
SMA, ikiz bebeklerden Metin'i seçti

Van'ın Buzhane mahallesinde yaşayan Öndül çiftinin 17 ay önce ikiz erkek bebekleri dünyaya geldi. İkizlere Çetin ve Metin ismi verildi. 6 ay sonra ikizlerinden Metin'e Spinal Muskuler Atrofi (SMA) tanısı konuldu. Cihazlara bağlı bir şekilde yaşamaya başlayan Metin'in kampanyalardan haberi olmayan ailesine ulaşan gönüllüler ise valilik onayı ile kampanya başlattı.

Ersin Öndül, çocuğuna bakabilmek için çalışamayınca gönüllülerden gelen yardımlarla yaşamını sürdürüyor. Başlatılan kampanyaya herkesten destek beklediğini belirten Ersin Öndül, "Metin'in 6 aylıkken SMA hastası olduğu ortaya çıktı. İkizi sağlıklı. Sosyal medyayla bir ilgimiz olmadığı için, kampanyayı çok geç başlattık. Daha 2 aylık bir kampanya. Şu an çok ağır bir şekilde işliyor. Herkesten kampanyamıza destek bekliyoruz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Çocuğumuzun yaşaması için devlet büyüklerimizden, iş adamları, futbolcular herkesten destek bekliyoruz" dedi.

'ONUN CANI YANDIKÇA YÜREĞİMİZ PARÇALANIYOR'

Ersin Öndül, "Çocuğumuzun yaşamasını istiyoruz. Herkese yalvarıyoruz. Çocuğumuz gözümüzün önünde eriyip gidiyor. Çocuğuma bakıyorum o nedenle çalışamıyorum. Sürekli çocuğumun başındayım. Çocuğumuz gözümüzün önünde can çekişiyor. Yapılan işlemlerden canı çok yanıyor. Onun canı yandıkça bizim yüreğimiz parçalanıyor. Metin çok güler yüzlü bir çocuk. O gülücükleriyle bize teselli oluyor. Ama biz bir şey yapamıyoruz" dedi. 

'HEP ÇETİN' İ METİN'DEN UZAKLAŞTIRIYORUZ'

Metin'in ikizi Çetin ise artık yürümeye başladı. Berivan Öndül, sürekli ikizi Metin ile oynamak için yatağa gelen Çetin'i uzaklaştırmak zorunda kaldıklarını ve bunun çok zor bir durum olduğunu söyledi. Berivan Öndül, "Metin'in ikizi Çetin her zaman ikizinin yanına gelip onunla oynamak istiyor ama biz bırakamıyoruz. 'Metin'in bağlı olduğu hortumlarını çeker' diye çok korkuyoruz. Hep Çetin'i Metin'den uzaklaştırıyoruz. Bir anne olarak çok kötü bir şey evlatlarımı birbirinden uzaklaştırmak zorunda kalıyorum. Çetin yürümeye başladığı zaman özellikle ikiz oldukları için çok kötü hissettim. Biri şu an yürüyor diğeri ise yatağa bağlı olarak yaşıyor. Herkesten yardım bekliyoruz" dedi. (DHA)

Yorumlar (0)
23
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 38 84
2. 1461 Trabzon FK 38 74
3. Bodrumspor 38 72
4. Sivas Belediyespor 38 69
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 38 66
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 38 66
7. Çorum FK 38 65
8. Afjet Afyonspor 38 62
9. Ankaraspor 38 55
10. Somaspor 38 53
11. İnegölspor 38 51
12. Etimesgut Belediyespor 38 47
13. Serik Belediyespor 38 45
14. Sarıyer 38 43
15. Diyarbekirspor 38 41
16. Adıyaman FK 38 41
17. Turgutluspor 38 37
18. Ergene Velimeşespor 38 35
19. Niğde Anadolu FK 38 29
20. Kahramanmaraşspor 38 19
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22