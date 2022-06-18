Şair ve tiyatro oyunu yazarı Turgay Nar Van'da…

Gerek şiirlerini, gerekse tiyatro oyunlarındaki güçlü anlatım zenginliğini bu toprakların görkemli uygarlığı, zengin tarihi ve kültürü üzerine kuran Turgay Nar, mütevazı kişiliğine rağmen Van'da adeta "Van'ın Homeros'u", "Urartu'nun son şairi" gibi övgülerle karşılandı. Turgay Nar'ın oyunları üzerine "Turgay Nar Tiyatrosu" adında kapsamlı bir kitap yazan Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V. Sayın Prof. Dr. Nurullah Ulutaş'ın moderatörlüğünde 27 Mayıs günü Bitlis Eren Üniversitesi'nde bir söyleşi gerçekleştiren Turgay Nar, olağanüstü bir ilgiyle karşılandı ve öğrencilerin büyük sevgisini kazandı.

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ile de görüşen yazar, okulun eğitim ve kültürel etkinlikler açısından başarısının her türlü desteği ve övgüyü hak ettiğini birçok ortamda dile getirdi. Daha sonra Van'a geçen Turgay Nar, görüşmelerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde sürdürdü. Oyunları üzerine çalışmış olan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Baş'ı ziyaret eden yazar, yine oyunları üzerine çalışmış Doç. Dr. Fethi Demir ile Dekan Yardımcısı değerli ressam Dr. Öğr. Ü. Mehmet Göktepe, Prof. Dr. Zeki Taştan ve Dr. Öğr. Ü. Sait Ebinç gibi bilim insanlarıyla ve tiyatro kulübü öğrencileriyle buluştu.

Başkanlığını Doç. Dr. Funda Özşener'in yaptığı Sahne Sanatları Bölümü'nün gelişimi ve etkinliklerinden övgüyle söz eden Turgay Nar, ileride Van'a yerleşmeyi de düşündüğünü söyledi. Nar, şehrin yemek, piknik ve konukseverlik kültürünün daha da geliştiğini söyleyerek, kaldığı sürece dostluğa, saygıya, muhabbete, çaya, murtuğaya, otlu peynire, güneşe ve mavi gökyüzüne doyduğunu söyledi ve herkesi buraya davet etti.

Tiyatromuzu Uluslararası alanda, dünyanın sayılı tiyatrolarında temsil eden usta yazarımız Turgay Nar, 2000-2018 yılları arası TRT'de Dramaturg olarak görev yaptı. İstanbul Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu üyeliği (2004-2006); Devlet Tiyatroları Edebî Kurulu üyeliği (2005-2015) ve Kültür Bakanlığı Özel Tiyatrolara Devlet Desteği Değerlendirme Komisyonu üyeliği (2005-2015) yapan Turgay Nar'ın yirmiye yakın oyunu Devlet Tiyatroları ve Şehir Tiyatroları ile bir çok Özel Tiyatroda yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere sahnelenmiş olup yirminin üzerinde uluslararası festival programına alınmıştır. Yayınlanmış 9 kitabı ve 19 ödülü bulunmaktadır.

Bölgegazetesi