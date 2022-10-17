Özalp ilçesinin ilk taksi durağı açıldı

Yapılan açılışa Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, Özalp Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ender Durmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Taksici esnafı, kendilere yer imkanı sağlayan Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır’a teşekkür etti.