Komutan ve askerler 37 yıl aradan sonra Van’da bir araya geldiler

Kırklareli 33. Piyade Tümeni Keşif Bölüğü'nün komutan ve askerleri, düzenledikleri organizasyonla Van’da bir araya geldi. Daha önce Trabzon ve Malatya’da bir araya gelen keşif bölüğü asker ve komutanları, Vanlı tertipleri Fuat Görürüm tarafından düzenlenen organizasyonla bir araya geldi. İlk olarak Bak Hele Bak Yusuf Konak’ta Van kahvaltısını tadan grup, ardından Edremit Seyir Tepesi’ni, Gevaş Akdamar Adası’nı, Van Kalesi ve Muradiye Şelalesi’ni gezdi. İki gün boyunca kentte kalan grup, Van Gölü’nde yüzüp gün batımını izledi.

2018 yılında sosyal medyada gördüğü bir fotoğraf üzerine böyle bir organizasyon yapmaya karar verdiğini belirten Trabzonlu Muzaffer Aydın, “2018 yılında bir komutanımız sosyal medya üzerinden bir fotoğraf paylaşmıştı. Ben de o fotoğrafta vardım. Kendisiyle iletişime geçtim ve buluşabiliriz dedim. 2018 yılında Trabzon’da, 2019 yılında Malatya’da bir araya geldik. 2021’de de burada buluştuk. Şu anda sayımız 120 kişi civarında. Her yıl bunu geleneksel olarak düzenlemeyi düşünüyoruz. Bundan sonraki buluşmamız seneye Hatay’da olacak” ifadelerini kullandı.

Organizasyonla ilgili konuşan Astsubay Kıdemli Başçavuş Lokman Yıldırım ise 1985’li yıllardaki silah arkadaşlarıyla birlikte önce Trabzon’da sonra Malatya’da bir araya geldiklerini ifade ederek, 2021 yılında da Van’a bir gezi programı düzenlediklerini söyledi. İlk defa Van’a geldiğini belirten Yıldırım, “Van’ı ilk defa görüyorum. Çok beğendim. Ben bunu ayarlayan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Onların sayesinde Van’ın güzelliklerini görmeye geldik” dedi.

Eskişehir’den gelen Erol Yılmaz da Keşif Bölüğü’nde askerlik yaptığını belirterek, “Askerliğimi 20 ay olarak yaptım. Sosyal medya üzerinde paylaşımı gördüm ve eşimle birlikte katıldım. Şu anda en eski asker olarak katıldık ve memnun olduk. Çok olumlu bir organizasyon” ifadelerini kullandı.

Rizeli Hasan Çelik ise organizasyonun çok önemli olduğunu belirterek, bundan sonra düzenlenecek olan tüm gezilere katılacağını söyledi.

Giresunlu Sami Köse de ilk defa geldiği Van’ı çok beğendiğini ve organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ederken, Ahmet Çağlayan isimli vatandaş da organizasyonu çok beğendiğini dile getirerek bir sonraki geziye eşiyle katılacağını söyledi.

Organizasyona ev sahipliği yapan Vanlı Fuat Görürüm de, “Bir Vanlı olarak arkadaşlarımızı en güzel şekilde ağırlamaya çalıştık. Onlara Van’ın tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıtmaya çalıştık. İki gün boyunca güzel zaman geçirdik. Ben buraya gelen gerek komutanlarıma gerek asker arkadaşlarıma gerekse keşif bölüğünde askerlik yapan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.