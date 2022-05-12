Kandaşoğlu: Van'a modern balık hali şart…

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan Van Balığı'ndan geçimini sağlayan balıkçıların bir çatı altında bir araya getirilmesi gerektiğini belirten Van Ticaret Sanayi İş Dünyası (VATSO) Derneği Başkanı Zahir Kandaşoğlu, kentte balıkçılığın önemli bir sektör haline geldiğini ifade etti. Van'da artık üretici ile tüketiciyi doğrudan bir araya getirecek modern bir balık halinin şart olduğunu vurgulayan Başkan Kandaşoğlu, Van Gölü'nde yetişen Van Balığı'nın, Gürpınar ve Çatak'ta yetiştirilen alabalık, barajlarda yetiştirilen sazanların yüzlerce kişinin geçim kaynağı olduğunu vurguladı.

Van Gölü'nün endemik türü olan ve nesli koruma altına alınan Van Balığı, Van Gölü havzasında yaşayan yaklaşık 15 bin kişinin geçim kaynağı olmaya devam ediyor. VATSO Başkanı Kandaşoğlu, kent genelinde birçok noktada balık dükkânı bulunduğunu belirterek, bunların modern bir balık hali çatısı altında bir araya getirilmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle kış ayları ile birlikte en çok tüketilen ürün olan Van Balığı'nın artık modern bir balık hali çatısı altında satılması gerektiğini ifade eden Kandaşoğlu, hali olmayan balıkçıların artık derme çatma yerlerde değil, balık halinde satış yapmaları gerektiğini ifade etti. VATSO Başkanı Kandaşoğlu, Balık Hali Projesi'nin hayata geçirilmesi halinde kent ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirterek, Van Balığı'nın 15 bin kişinin geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan ve endemik balık türüne sahip kentte esnaflık yapan balıkçılar da, son süreçte balıkçılıkta yaşadıkları sıkıntılarla ilgili dert yanmaya devam ediyor. Kentteki balıkçı esnaf da, yaşanan sıkıntıların aza indirilmesi adına balık hali ve balık toplanma merkezi kurulması gerektiğini dile getirdiler. Başkan Kandaşoğlu'na önerisinden dolayı teşekkür eden balıkçı esnafı, diğer illerde olduğu gibi Van'da da bir çatı altında toplanmanın vatandaş açısından da daha rahat olacağını vurguladılar.

Bölgegazetesi