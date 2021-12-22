İpekyolu’nda mezuniyet coşkusu…

Yaşları 30 ile 40 arasında değişen kadınlar İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen tören ile cübbe giyip, kep takarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadılar. Mezuniyet töreninde bir konuşma yapan İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü ve İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Dr. Semra Gümüş daha önce kasım ayında ilk mezunlarını verdiklerini bunun ikincisi olduğunu ifade etti.

Gümüş “Bugün aslında sizin gününüz. Her biriniz okuma yazma ve dikiş nakış kurslarımızdan mezun oldunuz. Belki buraya başladığınızda bu kadar zevkli ya da bu kadar başarılı bir şekilde ilerleyeceğinizi düşünmüyordunuz ama şu an gözlerinizden görebiliyorum ki hepiniz gayet güzel bir süreçten geçip bu kursları başarıyla bitirdiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Özellikle okuma yazma kursu için söylüyorum biliyorsunuz ki günümüzde okuma yazma bilmeden hiçbir işlem yapamıyoruz. Hayatımızı devam ettiremiyoruz.

O yüzden çevrenizde akrabalarınızdan arkadaşlarınızdan varsa okuma yazma bilmeyenleri bu kurslara yönlendirebilirsiniz. Ayrıca birazdan dikiş nakış kurslarımızın etkinliklerini de görüp, defilelerini izleyeceğiz.

Ben hepinizi tekrardan tebrik ediyorum sizlerle tanıştığım için memnun oldum, iyi ki varsınız” diye konuştu. Kursiyerler ise burayı çok sevdiklerini, memnun kaldıklarını bildirerek hocalara, eğitmenlere, emeği geçen herkese teşekkür etti. Dikiş nakış kursunda eğitim gören kadınlar kurs süresi boyunca hazırladıkları kıyafetleri düzenlenen defile ile gösterime sundu. Kursiyerler, mezuniyet belgelerini Dr. Semra Gümüş’ten aldı. Mezuniyet töreni fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

bölgegazetesi

