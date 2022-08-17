İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz’ün acı günü!
İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz’ün Eşi hakkın rahmetine kavuşmuştur.
İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz’ün Eşi hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumun Cenazesi bugün Van'ın Özalp ilçesine bağlı Emek mahallesinde ikindi namazına müteakip mahalle Camiinden kaldırılacaktır. Taziye yeri iskele mahallesinde olacaktır. Bizde WanHaber Ailesi olarak Merhume' ye Allah' tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
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