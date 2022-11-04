Barış Harekatına katılan Vanlı gaziler 48 yıl sonra Kıbrıs’ta

1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılarak, harekâtın başarılı olmasında önemli görevler üstlenen 75 gazi, Van Valiliği ve büyükşehir belediyesinin organizasyonunda 48 yıl sonra tekrar aynı anıları yaşamak ve barış götürdükleri toprakları görmek için KKTC'ye gitti.

48 yıl sonra yeniden Kıbrıs’a giden gaziler, ilk olarak sırt sırta mücadele ettikleri barış harekâtında şehit düşen cephe arkadaşlarının bulunduğu şehitliği ziyaret etti. Şehitlik ziyaretinin ardından gaziler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı makamında ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar ile sohbet imkânı bulan gaziler, Tatar’a el yapımı Van kilimi hediye etti.

Gaziler, daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisini ziyaret etti. Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe tarafından karşılanan gaziler, meclisi gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Uzun yıllar sonra bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Cafer Uğur, “48 yıl aradan sonra tekrar Kıbrıs’ı görmek beni ve arkadaşlarımı mutlu etti. Bu isteğimizi geri çevirmeyen ve destekleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı’ya teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.İHA