VAN GÜRPINAR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN

SIRA NO İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (M2) SATILACAK YÜZÖLÇÜMÜ (M2) CİNSİ FİİLİ DURUMU İMAR DURUMU TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 VAN GÜRPINAR ÇEPKENLİ 149 16 3.023,92 3.023,92 3.023,92 ARSA ETRAFI TEL İLE ÇEVRİLİ BOŞ ARSA İMARSIZ 46.000,00 11.500,00 12.11.2025 09:30

2 VAN GÜRPINAR ÇÖREKLİ 135 5 2.245,86 2.245,86 2.245,86 AHIR VE ARSA GELENEKSEL USULLERLE TAŞTAN YAPILMA YIKIK AHIR VE BOŞ ARSA İMARSIZ 45.000,00 11.250,00 12.11.2025 10:00

3 VAN GÜRPINAR GEZİYURT 102 27 37.982,98 37.982,98 37.982,98 HAM TOPRAK ÜZERİNDE TAMAMI TEK KAT VE TEK BLOKTAN OLUŞAN DERME- ÇATMA 24,00 M2 LİK EV BULUNMAKTADIR İMARSIZ 400.000,00 100.000,00 12.11.2025 10:30

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazların ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Gürpınar Milli Emlak Şefliği odasında ( Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cad. Gürpınar Hükümet Konağı 2.ci Kat) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) Geçici teminat yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler; a) Tedavüldeki Türk Parası, b)Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (Ayrıca düzenlenecek teminat mektuplarında daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.) c) Hazine Müşteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, d) Taşınmaz satış ihalelerinde dışarda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz, e) İhaleye katılmak isteyen "istekliler" tarafından geçici teminat bedeli, ihale ilan metninde taşınmazın belirtilen dosya numarası veya ada - parsel numarası açıklama kısmında belirtilmek kaydıyla Van Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine bizzat yatırılacağı gibi Hazinenin Ziraat Bankasındaki TR370001000096000010005885 no.lu iban numarasına da yatırılabilir.

b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge.

c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.

d)Tebligat için Türkiye' de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilere vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.

3- İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Gürpınar Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) ücretsiz olarak görülebilir.

4-Hazine taşınmaz mallarının satışı her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.

5-Satılacak taşınmaz mallar için istenilmesi halinde alıcılar tarafından ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi ile Bakanlığımızın 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi ve sayısı belirlenerek ¼’ü peşin geri kalan kısmı ise en fazla 2 yıl olmak üzere kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilir, ayrıca satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde ise satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır.

6-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Hazine Taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanım izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 5.000.000,00 TL'ye (Beşmilyon TL) kadar olan kısmı için % 1 (Yüzde bir) 5.000.000,00 TL'den (Beşmilyon TL) 10.000.000,00 TL'ye (Onmilyon) kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş) 10.000.000,00 TL'yi (Onmilyon TL) aşan kısmı için % 0,25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli alınacaktır.