İHALE İLANI

GEVAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İhalenin Konusu ve Şekli ile İşin Niteliği, Nevi ve Miktarı:

1 - Belediyemize ait imarlı ve imarsız aşağıda taşınmaz bilgileri bulunan muhammen bedeli yazılı 4 adet tarla, 1 adet arsa ve 1 adet işyeri satılmak üzere 2886 Sayılı Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulünden ihaleye çıkarılmıştır.

2 - İhale ile ilgili tüm bilgiler ihalenin şartnamesinde bulunmaktadır. Şartname Gevaş Belediye Başkanlığının www.gevas.bel.tr İnternet Sitesinden görülebilir veya belediyeden alınabilir.

3- İhale 07.10.2025 tarihi olan Salı günü saat 10:00’da Gevaş Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Encümen huzurunda başlayacaktır.

4- 2886 sayılı devlet ihale Kanunu’nun 6. Maddesinde sayılan kişiler ihaleye katılamazlar.

5 - İhaleye müteakip ihale bedelleri üzerinden en az % 3 geçici teminat alınır. İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler ihale günü ihale saatine kadar kesin teminat tutarlarını T.C. Vakıfbank Van Şubesinde bulunan TR22 0001 5001 5800 7313 0912 52 numaralı Belediyemiz İBAN Hesabına yatıracaklardır.

6- Gerçek Kişilerden; - İkametgâh belgesi, T.C. Kimlik fotokopisi, şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı, istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi, Gevaş Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

7- Tüzel Kişilerden; - Noter tasdikli yetki belgesi, tebligata esas adres bildirimi, imza sirküleri, şartname bedeli ve kesin teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı, istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi, Gevaş Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

- Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti

8- İhale dokümanı Gevaş Belediyesi Gelirler Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 5.000,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9- İsteklilere ait ihale dosyası en geç bu ihale ilanının 3. maddede belirtilen gün ve saate kadar Gevaş Belediye Başkanlığı adresine teslim edilecektir.

10- Talipliler taşınmazların ihalesine katılması için belirtilen teminatın tamamını yatırması şarttır. Bu durumda ihaleye katılabilir.

11- Belediye encümeni, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12 - Orta Mahalle 134 ada, 7 nolu parselin imar durumu B-2 (bitişik nizam 2 kat), yol ve komşu çekme payı : 0

Orta Mahalle 128 ada, 1 nolu parselin imar durumu B-3 (bitişik nizam 3 kat), yol ve komşu çekme payı : 0, terkinlerden sonra kalan 397.06 m², sadece kargir bina kurumumuza aittir.

İmar durumu ile ilgili bilgi almak isteyenler İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzden bilgi alabilir.

SIRA MAHALLE ADA NO PARSEL NO ALAN (M²) MALİK HİSSE İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL % 3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE SAATİ 1 ORTA MAH 134 7 366.36 GEVAŞ BELEDİYESİ 1/1 - 6.000.000,00 TL 180.000,00 TL 10:00 2 ORTA MAH 128 1 934.90 GEVAŞ BELEDİYESİ 1/1 - 24.000.000,00 TL 720.000,00 TL 10:00 3 KARŞIYAKA MAH 157 6 6959.41 GEVAŞ BELEDİYESİ 1/1 YOK 4.000.000,00 TL 120.000,00 TL 10:00 4 SELİMİYE MAH 566 47 3232.42 GEVAŞ BELEDİYESİ 1/1 YOK 1.616.000,00 TL 48.480,00 TL 10:00 5 SELİMİYE MAH 566 48 1660.57 GEVAŞ BELEDİYESİ 1/1 YOK 830.000,00 TL 24.900,00 TL 10:00 6 SELİMİYE MAH 566 49 3639.12 GEVAŞ BELEDİYESİ 1/1 YOK 1.819,500,00 TL 54,585,00 TL 10:00