T.C.

GEVAŞ

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2019/153 Esas

Karar no : 2019/310Karar

İ L A N

Gevaş Asliye Ceza Mahkemesinin Mohammad ve Marand oğlu 07/05/1986 Marand doğumlu sanık SAMAD KHATIBIFAR hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 06/11/2019 tarih ve 2019/153 Esas, 2019/310 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında Beraat kararı verildiği, akabinde katılan Van Gümrük Müdürlüğünün istinaf ettiği anlaşılmakla, Gerekçeli kararın ve Gümrük Müdürlüğüne ait istinaf dilekçesinin sanığın bildirdiği adresine tebliğ yapılamadığı ve sonrasında açık adresi tespit edilemediğinden dolayı tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Gerekçeli kararın ve istinaf başvurusu dilekçesininiş bu ilam tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmesi sayılması ile peşi sıra başlayacak 7 günlük yasal süre içerisinde usulen istinaf olunmadığı takdirdekesinleşmiş olunacağı ilanen tebliğ olunur. 22/07/2025