Kanal D'nin fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın 1387. bölümünde yıldız Tiramisu Şelalesi oldu. Gelinler, çeyrek altını kazanmak için Tiramisu Şelalesi yapımına girişti. Tiramisu meraklıları için ise işte Gelinim Mutfakta Tiramisu Şelalesi tarifi...

Gelinim Mutfakta yarışmasında 14 Mayıs Salı günü yayınlanan 1387. bölümde gelinlerin görevi Tiramisu Şelalesi oldu. İddialı dört gelin ve kayınvalideleri arasında gerçekleşen altın yarışmasında gözler günün lezzetine odaklandı. İzleyiciler, Tiramisu Şelalesi'nin püf noktalarına odaklandı. Merak edilen soru ise Tiramisu Şelalesi nasıl yapılır?

GELİNİM MUTFAKTA TİRAMİSU ŞELALESİ TARİFİ:

44 adet kedidili bisküvi

Kreması İçin:

4 su bardağı süt

5 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

1 su bardağı toz şeker

2 paket labne peyniri

1 paket vanilya

Islatmak İçin:

2 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı granül kahve

1 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri İçin:

Kakao

TİRAMİSU ŞELALESİ NASIL YAPILIR?

Gelinim Mutfakta Tiramisu Şelalesi için öncelikle kremayı hazırlayın. Süt, şeker, yumurta sarısı ve unu karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Vanilyayı ekleyin ve soğuduktan sonra içine labne peynirini ekleyip çırpın. Granül kahve, toz şeker ve sıcak suyu bir tabakta karıştırın. Kedidili bisküvilerini kahveye batırın ve borcamın tabanını kaplayacak şekilde dizin. Üzerine yarısını kremadan dökün. Kedidilleriyle kremanın üzerini kapatın. Kalan kremayı dökün ve yayarak eşit bir şekilde dağılmasını sağlayın. Üzerine kakao serpip dinlendirin. İstediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun!