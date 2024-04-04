Gazze'de Katliam Devam Ediyor! Can Kaybı 33 Bini Aştı

İsrail'in tam abluka altına aldığı Gazze'de saldırılarını sürdüyor.

Tüm uluslararası uyarıları görmezden gelerek savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail ordusu, Gazze'de katliam gerçekleştiriyor.

İsrail ordusu, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açarken, Gazze halkı artık yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 181 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Can kaybı 33 bin 37'ye ulaştı

İsrail güçlerinin son 24 saatte 62 Filistinliyi daha öldürdüğü aktarılan açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 37'ye yükseldiği kaydedildi.

Yaralı sayısı 75 bin 668'e yükseldi

Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 91 Filistinliyi daha yaraladığı ve toplam yaralı sayısının da 75 bin 668'e ulaştığı bildirildi.

Cenazelere ulaşılamıyor

Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.