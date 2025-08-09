İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2’si çocuk 4 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 201’e çıktığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

"Gazze'de açlık kaynaklı ölümler sürüyor." diyen Burş, son 24 saatte 2’si çocuk 4 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Burş, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 98’i çocuk 201’e yükseldiğini kaydetti.

Gazze'de açlık kaynaklı ölümlere vurgu yapan Burş, "Gazze’de çocuklar, annelerinin kucağında açlıktan ölüyor. Dünya ise sadece izliyor. " ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada da İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle ölenlerin sayısına dair bilgi verildi.

Açıklamada, 2023 yılında açlık kaynaklı 4 ölümün gerçekleştiği aktarılan açıklamada, 2024'te 50, bu yıl da 147 kişinin açlıktan hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail'in saldırılarında 14 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze'de evleri, yardım bekleyen Filistinlileri ve barınakları hedef aldı.

İsrail'in ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Beni Suheyl Kavşağı yakınlarında düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin orta kesiminde bulunan Kissufim Sınır Kapısı yakınlarına saldırı düzenleyen İsrail ordusu, silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) 5 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah'taki Bureyc Mülteci Kampı'na saldıran İsrail'in SİHA saldırısıyla 2 kardeşi öldürdüğü aktarıldı.

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde, Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail savaş uçağının saldırısında da 1 Filistinlinin öldüğü ifade edildi.

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim kavşağı yakınlarında kurulu sözde ABD yardım dağıtım merkezinin çevresinde bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 3 kişi öldü.

Kuzeydeki Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi'nde de İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda en az 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin doğusundaki ed-Derec Mahallesinde ise İsrail'in attığı füzenin Musa Bin Nusayr Okuluna düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde de İsrail savaş uçakları, Nusayrat Mülteci Kampını hedef aldığı ancak can kayıplarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 258 Filistinli hayatını kaybetti, 152 bin 45 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 752 kişi yaşamını yitirdi, 40 bin 4 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1706'ya çıktı, yaralıların sayısı da 12 bin 230' çıktı.

Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi: Birkaç saat yetecek yakıtımız kaldı, yüzlerce hastanın hayatı tehlikede

Aksa Şehitleri Hastanesi idaresinden yapılan yazılı açıklamada, birkaç saat içinde yakıt gelmemesi durumunda bir sağlık felaketinin yaşanacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Birkaç saat yetecek yakıtımız kaldı, yüzlerce hastanın hayatı tehlikede." ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki tek merkezi hastane konumunda olan Aksa Şehitleri Hastanesi, İsrail ablukası ve saldırılarına rağmen binlerce kişiye hizmet veriyordu.

İsrail’in kapalı tuttuğu sınır kapıları ve uyguladığı abluka, gıda ve ilaç girişini engelleyerek Gazze’de başta çocuklar olmak üzere binlerce sivili ölümcül bir açlık krizine sürüklüyor.

Gazze'de şu ana kadar 98'i çocuk olmak üzere 201 kişi açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti. Hastaneler yetersiz beslenme vakalarıyla dolup taşıyor. Bu durum, sınır kapıları açılmazsa ilerleyen günlerde de "açlık" nedeniyle ölümlerin devam edeceğini gösteriyor.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 151 bin 442 kişi de yaralandı.