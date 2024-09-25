İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 355 gündür devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında katliam yapan İsrail, kadın ve çocuk demeden bombalıyor.

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SON 24 SAATTE 28 FİLİSTİNLİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 4 saldırıda 28 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 85 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

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TOPLAM VEFAT SAYISI 41 BİN 495'E YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 41 bin 495'e, yaralıların sayısının 96 bin 6'ya yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: İHA