İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 355 gündür devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında katliam yapan İsrail, kadın ve çocuk demeden bombalıyor.

SON 24 SAATTE 28 FİLİSTİNLİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 4 saldırıda 28 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 85 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

TOPLAM VEFAT SAYISI 41 BİN 495'E YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 41 bin 495'e, yaralıların sayısının 96 bin 6'ya yükseldiği kaydedildi.