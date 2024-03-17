Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 162 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 63 Filistinliyi daha öldürdüğü kaydedilen açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 553'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 112 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 73 bin 546'ya ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.

Almanya ilk kez paraşütle Gazze'ye yardım malzemeleri ulaştırdı

Almanya Savunma Bakanlığı, ilk kez paraşütle Gazze'ye yardım malzemeleri ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada, Alman Hava Kuvvetlerinin ilk kez bugün Gazze'ye paraşütle insani yardım malzemeleri indirdiği belirtildi.

Açıklamada, yardım taşıyan uçakların Fransa'nın Evreux kentinde konuşlandığı kaydedildi.

Alman Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise C-130 tipi uçakla taşınan 4 ton acil ihtiyaç duyulan gıdanın paraşütle Gazze'ye indirildiği ve 4 paletin yaklaşık 1000 metre yükseklikten bırakıldığı aktarıldı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, yaptığı açıklamada, "Bu şekilde acilen ihtiyaç duyulan ilaç ve gıdanın Gazze'de zor durumdaki insanlara ulaşmasını sağlamaya katkıda bulunabiliyoruz." dedi.

Almanya, Ürdün tarafından Gazze'ye havadan yardım ulaştırılması için başlatılan operasyona katılacağını bildirmiş ve bu görevin Fransa'nın Evreux kentindeki C-130J Hercules nakliye uçaklarıyla yürütüleceğini duyurmuştu.​​​​​​

İsrail hapishanesinde baygın halde bulunan bir Filistinlinin öldüğü duyuruldu

İsrail hapishanesinde 4 gün önce hücresinde baygın halde bulunduğu belirtilen Cuma Ebu Ganime'nin (26) hayatını kaybettiği bildirildi.

Konuya ilişkin haber, Yediot Ahronot gazetesinde yer aldı.

İsrail Cezaevleri Yönetimine dayandırılan haberde, Biru's Seba kentinde Eshel Hapishanesindeki gardiyanların, Ebu Ganime'yi hücresinde baygın halde bulduğu aktarıldı.

Hastaneye sevk edilen İsrail vatandaşlığına sahip Necef sakini Ebu Ganime'nin burada hayatını kaybettiği kaydedildi.

Filistinli yetkililerden ve Hamas'tan Ebu Ganime'nin vefatıyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, Aralık 2023'te Gazze Şeridi'nden dönüşü sırasında Ebu Ganime'yi gözaltına almış ve soruşturma için İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'e teslim etmişti.

Hakkında hazırlanan iddianamede Ebu Ganime'nin, 2016 yılında Gazze Şeridi'ne sızarak Hamas hareketinin askeri kanadına katıldığı ve İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki konumları hakkında hassas bilgiler verdiği iddia edilmişti.

Ateşkes müzakerelerine katılacak İsrail heyetinin pazartesi Katar'a gitmesi bekleniyor

Gazze'de ateşkes müzakerelerine katılacak İsrail heyetinin, pazartesi günü Katar'a gitmesinin beklendiği belirtildi.

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Savaş Kabinesi'nin pazar günü toplanacağı kaydedildi.

Haberde, toplantının pazar akşamı yapılacak olması nedeniyle Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki heyetin Katar'a pazartesiden önce gitmeyeceği ifade edildi.

Hamas, dün yaptığı açıklamada, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi mutabakatına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise Hamas'ın son teklifindeki taleplerinin "akıl dışı" olduğu savunulmuştu.

Filistin Devlet Başkanı ile Katar Emiri'nden "İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi gerektiği" vurgusu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, Batı Şeria ve Kudüs'teki tüm tek taraflı eylemlerini de durdurması gerektiğini vurguladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Abbas ile Emir Temim, ramazan ayı münasebetiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider, görüşmede "Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistin halkına yönelik saldırıların sonlandırılması için çaba sarf edilmesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, Batı Şeria ve Kudüs'teki tüm tek taraflı eylemlerin durdurulması ve Mescid-i Aksa'da ibadetlerin kısıtlanmaması gerektiğini" dile getirdi.

Abbas ile Şeyh Temim ayrıca Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve hava yoluyla daha fazla insani yardım girişinin yapılması, bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve tehcirin önlenmesi için çalışmalara devam edilmesinin önemine değindi.

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki felaketi kelimeler tarif edemez

Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Gazze'deki hemşiresi Loay Harb, Gazze'de yaşanan durumun bir felaket olduğunu ve bunu kelimelerin tarif edemeyeceğini bildirdi.

MSF'nin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Gazze'nin kuzeyinde görevli hemşire Harb'in bölgedeki duruma ilişkin görüşlerine yer verildi.

"Gazze'deki mevcut durum bir felaket ve kelimeler bunu tarif edemez" ifadelerini kullanan Harb, burada yaşanan gıda eksikliği ve zor şartlarda tıbbi destek verdiklerini belirtti.

Paylaşımda, MSF'nin, bölgedeki personelleriyle nadiren irtibat kurabildiği de kaydedildi.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 553 Filistinli öldürüldü, 73 bin 546 kişi yaralandı.

İsrail'in, yardımları engellemesi nedeniyle ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn son dönemde Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar düzenliyor.

Mısır ve BAE, Gazze'ye dokuzuncu kez havadan yardım ulaştırdı

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne dokuzuncu kez havadan yardım ulaştırdığı açıklandı.

BAE Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Harekat Komutanlığı, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, BAE-Mısır Hava Kuvvetleri uçakları tarafından, Gazze'nin kuzeyine dokuzuncu defa havadan insani yardım ulaştırıldığı belirtildi.

Havadan yardım ulaştırma operasyonunun, her iki ülkenin ortak ekipleri tarafından, 33 ton gıda ve tıbbi yardım taşıyan 2 uçakla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada da Mısır Hava Kuvvetleri ve BAE Hava Kuvvetlerinin, işbirliği içinde El-Ariş Havalimanı'ndan Gazze'ye "havadan yardım ulaştırma faaliyetlerini yoğunlaştırdığı" ifade edildi.

"Gazze'nin kuzeyine tonlarca gıda yardımı ve acil yardım malzemesi gönderildiği" belirtilen açıklamada, Mısır Hava Kuvvetlerinin dost ve kardeş ülkelerle işbirliği içinde Gazze'ye havadan yardım ulaştırma operasyonlarını sürdürüldüğü ifade edildi.

"Hayır Kuşları" olarak isimlendirilen operasyonun başladığı 29 Şubat'tan bu yana Gazze Şeridi'ne ulaştırılan havadan insani yardım miktarı, 405 tona ulaştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 553 Filistinli öldürüldü, 73 bin 546 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.