İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

Her geçen gün daha da vahim bir hal alan Gazze'de adeta can pazarı yaşanıyor.

Gazze halkı açlıkla savaşıyor

Gazze halkı, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana açlık, susuzluk ve saldırılarla aynı anda mücadele etmeyen çalışıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 138 gündür devam ederken, can kaybı giderek artış gösteriyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılardan hayatını kaybeden sivillere yönelik açıklama yaptı.

Son 24 saatte 11 saldırı gerçekleştirildi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte gerçekleştirilen 11 saldırıda 118 kişinin hayatını kaybettiği, 163 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Can kaybı 29 bin 313'e ulaştı

İsrail'in saldırılarının başladığı tarihten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 313'e, yaralı sayısının ise 69 bin 333'e yükseldiği aktarıldı.

Ateşkes tasarısı reddedildi

Son olarak dün Cezayir tarafından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Gazze'de acil insani ateşkesin yanı sıra tüm rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep eden karar tasarısı sunuldu.

Sunulan tasarıyı reddeden tek ülke ABD oldu.