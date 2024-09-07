Bu karar, Türkiye’nin uluslararası finansal alandaki güvenilirliğini önemli ölçüde artırırken, aynı zamanda ekonomik beklentiler konusunda karmaşık bir tablo da sunuyor.

Görünümde Dikkat Çeken Değişiklik: Durağanlık Sinyali!

Fitch, Türkiye'nin kredi notundaki bu artışı kutlarken, görünümünü ise pozitiften durağana çevirdi. Bu durum, Türkiye’nin ekonomik gelişmelerinin daha az umut verici olduğunu ve gelecekte dikkatli bir gözlem gerektirdiğini ortaya koyuyor.

Enflasyon ve Büyüme Tahminleri: 2024 İçin Zorlu Bir Yıl!

Fitch’in raporunda, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 43 olarak belirlendiği belirtiliyor. Ayrıca, Türkiye’nin 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,5 olarak ifade edilirken, 2025 yılı için ise bu oran yüzde 2,8’e düşürüldü. Bu veriler, Türkiye ekonomisinin karşı karşıya olduğu zorlukları net bir şekilde ortaya koyuyor.

Fitch’in Önceki Not Artışları: Sürekli Bir İyileşme Süreci!

Fitch, Türkiye’nin kredi notunu en son Mart 2024’te B'den B+'ya yükseltmişti. Bu hareket, kurumun Türkiye’nin ekonomik iyileşme sürecine duyduğu güveni yansıtırken, görünümdeki değişiklikler de dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Diğer Kuruluşların Not Değişiklikleri: Türkiye’nin Uluslararası Kredi Puanı Yükseliyor!

Moody's ve S&P gibi diğer kredi derecelendirme kuruluşları da Türkiye’nin kredi notunu artırmış durumda. Moody’s Temmuz ayında Türkiye’nin kredi notunu iki kademe yükselterek B3’ten B1’e çekmişken, S&P Mayıs ayında yerel seçimlerin ardından B'den B+'ya çıkarmıştı. Bu artışlar, Türkiye’nin ekonomik durumunun uluslararası arenada daha olumlu bir şekilde değerlendirildiğini gösteriyor.