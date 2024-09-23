ABD, Türkiye için F-35 Kapısını Araladı

Yunan medyasında çıkan haberlere göre, Washington yönetimi, Türkiye'nin elindeki Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini İncirlik Üssü'nde ABD kontrolündeki bölgeye nakletmesi durumunda, Türkiye'yi F-35 programına yeniden dahil etme teklifinde bulundu.

İncirlik Üssü’nün Stratejik Önemi

Bu yeni teklif, Türkiye ile ABD arasındaki karmaşık ilişkilerin bir parçası olarak öne çıkıyor. ABD yetkilileri, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemlerini 'yumuşak' bir şekilde devre dışı bırakmasını önerirken, böylece Türkiye'nin hem uluslararası itibarı koruyarak geri adım atmaktan kaçınacağı, hem de Rusya ile olan anlaşmalarını ihlal etmemesi sağlanmış olacak.

F-35 Projesinin Geçmişi

F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye satışı, uzun zamandır tartışılan bir konu. 2019 yılında, Türkiye'nin S-400 sistemlerini satın almasıyla birlikte, ABD, Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını duyurmuştu. Bu durum, Türkiye'nin elindeki Rus sistemlerinin, F-35’lerin gizlilik bilgilerini tehlikeye atabileceği endişeleri üzerine inşa edildi.

NATO ve S-400 Tartışmaları

NATO ve ABD, Türkiye'nin S-400 sistemlerini kullanmasını problemli bir durum olarak değerlendiriyor. S-400'lerin NATO’nun savunma sistemleriyle entegre edilemeyeceği vurgulanarak, Türkiye'nin bu silah sistemine sahip olması, ittifak içinde büyük bir sorun oluşturmuştu.

Gelecekteki İlişkiler için Bir Dönüm Noktası

Türkiye'nin F-35 programına geri dönme şansı, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden şekillenmesine yardımcı olabilir. Ancak bu süreç, iki tarafın da politikalarına ve askeri stratejilerine yönelik hassas dengelemeleri gerektiriyor. Türkiye'nin S-400 meselesini çözmek için alacağı adımlar, gelecekteki uluslararası ilişkilerde belirleyici bir rol oynayacak gibi görünüyor.