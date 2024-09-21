Suriye ile Normalleşme Yolda mı?

Bu açıklama, Türkiye'nin Suriye ile olan diplomatik ilişkilerini yeniden gözden geçirme isteğini vurguladı. Erdoğan, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak, bu eylemleri bir terör örgütünün davranışlarıyla kıyasladı. Özellikle dijital saldırıların devreye girmesinin, İsrail’in uluslararası normları hiçe saydığını ortaya koyduğunu ifade etti. Dünya barışını koruma görevini üstlenen ülkelerin bir an önce bu duruma müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki Durum İçin Acil Önlemler

Cumhurbaşkanı, Gazze'deki yaşam koşullarının her geçen gün ağırlaştığına dikkat çekti ve bu duruma karşı uluslararası toplumun acil adımlar atması gerektiğini söyledi. İsrail’in insanlık onurunu hiçe sayarak gerçekleştirdiği saldırıların, kalıcı bir ateşkes için dünya genelindeki aktörlere büyük sorumluluklar yüklediğinin altını çizdi.

Bölgedeki Kriz İhtiyaçları Gündemde

Erdoğan, bölgedeki mevcut krizin boyutlarını dile getirerek, özellikle Lübnan'ın içinde bulunduğu zor durumu ele aldı. Başbakan Mikati ile yapılan görüşmelerde, bölge için ne gibi yardımlar yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade etti. Türkiye'nin bu konuda üzerine düşeni yapma isteği, bölgesel işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

BM Genel Kurulu'nda Önemli Mesajlar

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapacağı konuşmaya da değinerek, uluslararası sistemin reform ihtiyacını vurgulayacağını belirtti. Yalnızca Biden ile değil, diğer dünya liderleri ile de sürpriz görüşmeler gerçekleştirme olasılığını gündeme getirerek, uluslararası meselelerde aktif bir rol üstlenme arzusunu dile getirdi.