Devlet, yuva kuracak gençler için önemli bir çalışmaya imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz kredi verileceğini açıkladı.

2 yıl ödemesiz, 4 yılda ödeme şartıyla evlenecek çiftlere kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Deprem bölgesinden başlandı

Ardından başvurular için pilot iller belirlendi.

Uygulamanın ilk olarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da gerçekleştirileceği belirtildi.

İlk olarak deprem bölgesinde uygulamaya başlanacak olan Aile ve Gençlik Fonu’na başvurular, 15 Şubat'ta başladı.

4 bini aşkın çift başvurdu

Gençlerin heyecanla beklediği başvurulara ilk günden bu yana yoğun ilgi gösterildi.

Bu kapsamda faizsiz evlilik kredisine 4 bin 815 çift başvuruda bulundu.

Başvuru yapmak için tıklayınız

Başvuru şartları

- Fondan faydalanmak isteyen gençlerin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması,

- Çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması,

- Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor..