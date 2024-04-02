Olay yerinde çalışmalar devam ederken can kaybı her geçen dakika artıyor.

Erdoğan'dan valiye ve bakana telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü.

Erdoğan, telefonda olayla ilgili bilgi aldı.

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül ile görüşen Erdoğan'a son duruma ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Yangında son durum

Binanın en alt katında çıkan yangında alevler hızla büyüyünce adeta can pazarı yaşandı.

Kısa sürede bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda 29 kişi hayatını kaybetti.

"Elim hadiseyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyor"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Şişli Gayrettepe'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu elim hadiseyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve İstanbul Valiliğimizden anlık bilgi almaktadır.

"Yangın tüm yönleriyle araştırılıyor"

Olayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle araştırılmaktadır.

Vatandaşlarımızın, yaşanan bu elim hadise ile ilgili sosyal medyada ortaya atılabilecek dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemeleri, gelişmeleri resmî kanallardan takip etmeleri büyük önem taşımaktadır."