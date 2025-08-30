ERCİŞ KAYMAKAMLIĞINDAN (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)

TAŞINIR ve TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL BİLGİLERİ

SIRA NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ NO MAHALLE CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ(M2) SATIŞINA KONU YÜZÖLÇÜMÜ İMAR DURUMU FİİLİ DURUMU HAZİNE HİSSESİ İHALE BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1. VAN ERCİŞ 65070108580 VANYOLU ARSA 10 19 366,76 M² 366,76 M² TİCARET VE KONUT ALANI 1 Adet 126,5 m² Muhdesat (Konut) TAM 8.635.000,00 TL 2.590.500,00 TL 9.09.2025 10:30

SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRMAL BİLGİLERİ

SIRA NO CİNSİ MARKASI MODEL YILI PLAKA NO TİPİ ŞASE NO YAKIT CİNSİ BULUNDUĞU YER TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ ARACIN DURUMU

1 MİNİBÜS FORD 2004 76 AE 039 TRANSİT BUS 350L NM0JXXTTFJ3T31746 DİZEL Şaylığ Yediemin ₺ 145.000,00 ₺ 43.500,00 9.09.2025 13:00 Tamir ile kullanılabilir

2 MİNİBÜS OPEL 2001 42 VV 496 PANELVAN 2.8 VN1F9CCL523753719 DİZEL Şaylığ Yediemin ₺ 80.000,00 ₺ 24.000,00 9.09.2025 13:10 Tamir ile kullanılabilir

3 MİNİBÜS FORD 2004 65 DA 884 FACY TRANSİT NM0JXXTTFJ3M58355 DİZEL Şaylığ Yediemin ₺ 140.000,00 ₺ 42.000,00 9.09.2025 13:20 Tamir ile kullanılabilir

4 MİNİBÜS FORD 2005 04 D 1609 TRANSİT NM0LXXTTFL4E24168 DİZEL Gazikent Yediemin ₺ 150.000,00 ₺ 45.000,00 9.09.2025 13:30 Tamir ile kullanılabilir

5 MİNİBÜS FORD 2005 14 M 0788 TRANSİT 350 L NM0JXXTTFJ4S83732 DİZEL Gazikent Yediemin ₺ 150.000,00 ₺ 45.000,00 9.09.2025 13:40 Tamir ile kullanılabilir

6 KAMYON (AÇIK KASA) ISUZU 1993 65 LD 823 NPR 34S9401 DİZEL Akay Yediemin ₺ 70.000,00 ₺ 21.000,00 9.09.2025 13:50 Tamir ile kullanılabilir

7 YARI RÖMORK ALİM 2006 25 RA 236 AD-1 NP9AD106DDY022842 DİZEL Erciş Yediemin ₺ 150.000,00 ₺ 45.000,00 9.09.2025 14:00 Tamir ile kullanılabilir

8 ÇEKİCİ MAN 2007 25 AAB 726 WMAH06ZZ96M453190 DİZEL Erciş Yediemin ₺ 500.000,00 ₺ 150.000,00 9.09.2025 14:10 Tamir ile kullanılabilir

9 MİNİBÜS FORD 2009 34 FF 6372 TRANSİT NM0B18TEDF5D52039 DİZEL Akay Yediemin ₺ 250.000,00 ₺ 75.000,00 9.09.2025 14:20 Tamir ile kullanılabilir

10 MİNİBÜS FORD 2004 65 LB 488 TRANSİT NM0LXXTTFL3U49149 DİZEL Şaylığ Yediemin ₺ 140.000,00 ₺ 42.000,00 9.09.2025 14:30 Tamir ile kullanılabilir

11 MİNİBÜS FORD 2005 65 NP 695 TRANSİT 430 ED NM0JXXTTFJ5U31886 DİZEL Şaylığ Yediemin ₺ 170.000,00 ₺ 51.000,00 9.09.2025 14:40 Tamir ile kullanılabilir

12 KAMYON( SEYYAR TENTELİ ) ISUZU 1993 65 AP 798 NPR NP13795 DİZEL Şaylığ Yediemin ₺ 120.000,00 ₺ 36.000,00 9.09.2025 14:50 Tamir ile kullanılabilir

13 MİNİBÜS OPEL 2001 27 PA 729 MOVANO VN1F9CCL523005173 DİZEL Akay Yediemin ₺ 60.000,00 ₺ 18.000,00 9.09.2025 15:00 Tamir ile kullanılabilir

14 OTOMOBİL RENAULT 1988 34 FBC 18 L 423 356713 BENZİN-LPG Erciş Yediemin ₺ 35.000,00 ₺ 10.500,00 9.09.2025 15:10 Tamir ile kullanılabilir

15 KAMYON ( AÇIK KASA) FORD 2006 07 HJF 15 CARGO NM0B82TEDF5K50957 DİZEL Şaylığ Yediemin ₺ 600.000,00 ₺ 180.000,00 9.09.2025 15:20 Tamir ile kullanılabilir

1-Yukarıda belirtilen taşınır ve taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Erciş Kaymakamlığı Erciş Milli Emlak Servis Şefliği odasında (Salihiye Mahallesi, Atakan Çelik Cad. No:5, 65400 Erciş/Van) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) Geçici teminatı yatırmaları; ( Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler, a) Tedavüldeki Türk Parası, b)Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ( Ayrıca düzenlenecek teminat mektuplarında daha önce ilgili banka şubesince verilenteminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. ) c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. d) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarda yerleşik kişiler ile geçimini yurtdışında temin eden Türk vatandaşlarından,teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında belirlenen konvertibl döviz, İhaleye katılmak isteyen '' İstekliler'' tarafından geçici teminat bedeli, ihale ilan metninde taşınmazın belirtilen dosya numarası veya ada parsel numarası, taşınırmalın plakası açıklama kısmında belirtilmek kaydıyla Van Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine bizzat yatırılabileceği gibi Hazinenin Ziraat Bankasında ki TR770001000293000010005888 nolu iban numarasına da yatırılabilir.

b) İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş geçici teminat belgesi,

c) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge (İdaremizden de temin edilebilir. )

d) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.

e)Tebligat için Türkiye' de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

f) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasıdan yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.

3- İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4. Hazine taşınmaz mallarının her türlü satışı vergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.

5- Satılacak taşınmaz mallar için istenilmesi halinde alıcılar tarafında ihale bedeli defate ödenebileceği gibi, 4706 sayılı kanunun 4916 sayılı kanunla değişik 5 nci maddesi ile Bakanlığımızın 313 sayılı Milli Emlak Gnel Tebliğinde bellirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi ve sayısı belirlenerek 1/4 ü peşin geri kalan ise en fazla iki yıl olmak üzere kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilir, ayrıca satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde ise satış bedeline %20 indirim uygulanacaktır.

6- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı ) ve kullanım izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 5.000.000,00 TL'ye (BeşmilyonTL) kadar olan kısmı için %1 (yüzdebir) , 5.000.000,00 TL'den (Beşmilyon) 10.000.000,00 TL'ye (onmilyon) kadar olan kısmı için %0,5(binde beş), 10.000.000,00 TL'yi (Onmilyon TL) aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli alınacaktır.

7- Otomobillerin satış bedelleri üzerinden %1, Kamyon, Kamyonet ve Minibüslerde satış bedelleri üzerinden % 20 KDV oranında alınacak olup, her türlü vergi, resim, harç vb. alıcısına aittir.

8- Satışı yapılacak araçların geçmişe dönük fenni muayene gecikme bedeli alıcısına aittir.

9-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

10- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.