Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK), 2023 yılına ait Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatının kilovatsaat başına 222,96 kuruş olması kararlaştırıldı.

EPDK'nın konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

2023'te elektrik toplan satış fiyatı: 222,96 kuruş

Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2023 yılına ait ortalama elektrik toptan satış fiyatının kilovatsaat başına 222,96 kuruş olması kararlaştırıldı.

2022'de elektrik toplan satış fiyatı: 254,79 kuruş

Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatı, bir önceki yıl için kilovatsaat başına 254,79 kuruş olarak belirlenmişti.

