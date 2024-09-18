Kadınlar, Erkeklerden Daha Uzun Yaşıyor

Kadınların doğuşta beklenen yaşam süresi 80 yıl olarak kaydedilirken, erkeklerde bu rakam 74,7 yıla düştü, dolayısıyla kadınlar, erkeklerden 5,3 yıl daha uzun yaşıyor.

Gençlerin Gelecek Beklentileri

15 yaşındaki bireyler için kalan ortalama yaşam süresi 63,5 yıl olarak tespit edildi, erkeklerde bu süre 60,9 yıl, kadınlarda ise 66,1 yıl olarak belirlendi.

Orta Yaş Grubundaki Durum

30 yaşındaki bireylerin beklenen yaşam süresi 49,1 yıl olurken, bu rakam erkeklerde 46,6 yıl, kadınlarda ise 51,5 yıl olarak farklılık gösterdi.

İllere Göre Beklenen Yaşam Süresi Farklılıkları

Tunceli, doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il olarak 80,8 yıl ile öne çıkarken, Kilis ise 76,1 yıl ile en düşük yaşam süresine sahip il oldu.

Eğitim Seviyesi ile Yaşam Süresi İlişkisi

Eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de uzadığı görülüyor; bu durum, eğitim seviyesinin sağlık ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.