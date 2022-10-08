Zam üstüne zam! Motorine bir zam daha geliyor
Akaryakıt fiyatlarında zamların ardı arkası kesilmezken Salı günü Motorine yine zam geliyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, Motorine Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1.39 liralık yeni zam geliyor. Yeni zamlarla birlikte Motorin fiyatları 30 Lira sınırına dayandı.
Yapılacak zamla birlikte motorin fiyatı 28.50 TL'ye yükselecek Motorin grubunda 11 Ekim Salı gününden geçerli olmak üzere 1,39 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.
GÜNCEL FİYATLAR
Benzinin litresi ise ortalama 20.6 liradan satılıyor. Motorinin fiyatı zamla birlikte 28.50 liraya yükselecek
OPEC+’DAN ÜRETİM KESİNTİSİ KARARI
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, dünkü toplantıda günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı. 10 gün önce 84 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bugün 94 doları gördü. Petrol ve ürün fiyatları ile döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını da artırdı. NTV
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Başakşehir
|7
|17
|3. Konyaspor
|8
|17
|4. Galatasaray
|8
|17
|5. Trabzonspor
|8
|16
|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Kasımpaşa
|8
|12
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
|13. İstanbulspor
|7
|8
|14. Karagümrük
|7
|6
|15. Antalyaspor
|7
|6
|16. Ankaragücü
|7
|4
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|8
|14
|2. Keçiörengücü
|8
|14
|3. Eyüpspor
|7
|14
|4. Boluspor
|7
|14
|5. Pendikspor
|7
|12
|6. Sakaryaspor
|8
|12
|7. Bandırmaspor
|7
|12
|8. Manisa FK
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Adanaspor
|8
|8
|13. Göztepe
|7
|8
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|7
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Leicester City
|8
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4