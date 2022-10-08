Zam üstüne zam! Motorine bir zam daha geliyor

Yapılacak zamla birlikte motorin fiyatı 28.50 TL'ye yükselecek Motorin grubunda 11 Ekim Salı gününden geçerli olmak üzere 1,39 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Benzinin litresi ise ortalama 20.6 liradan satılıyor. Motorinin fiyatı zamla birlikte 28.50 liraya yükselecek

OPEC+’DAN ÜRETİM KESİNTİSİ KARARI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, dünkü toplantıda günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı. 10 gün önce 84 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bugün 94 doları gördü. Petrol ve ürün fiyatları ile döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını da artırdı. NTV