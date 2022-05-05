Yoksullar enflasyonu daha ağır yaşıyor: Yoksulun gıda enflasyonu yüzde 131,6, zenginin yüzde 65,5
DİSK-AR'ın ortaya koyduğu verilerine göre, gıda enflasyonunda en yoksul yüzde 20'lik gelir grubunda gıda enflasyonu yüzde 131,6'lara kadar ulaşırken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 65,5 olarak kayıtlara geçti.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), emeklilerin gıda enflasyonunun yüzde 113,5, en yoksul yüzde 20'lik gelir grubunun enflasyonunun yüzde 131,6 olarak gerçekleştiği hesapladı.DİSK-AR'ın verileri göre, gıda enflasyonu ortalama yüzde 89,1 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 113,5 oldu.
Üçüncü yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 97 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20'lik grubun gıda enflasyonu yüzde 114,9, en yoksul yüzde 20'lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 131,6 olarak gerçekleşti.En yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 65,5 oldu.
"ENFLASYONUN GELİR GRUPLARINA GÖRE FARKI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE HİSSEDİLİYOR"
DİSK-AR'ın yaptığı açıklamada şu detaylara yer verildi:"Yaptığımız hesaplamaya göre gıda enflasyonu ortalama yüzde 89,1 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 113,5 oldu. Üçüncü yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 97 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20'lik grubun gıda enflasyonu yüzde 114,9, en yoksul yüzde 20'lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 131,6 olarak gerçekleşti.
Dördüncü yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 88,2 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 65,5 oldu. Böylece en yoksul gelir grubu yüzde 131,5 oranında gıda enflasyonu hissederken, en yüksek gelir grubu ise yüzde 65,5 oranında gıda enflasyonu hissetmiş oldu. Bu durum enflasyonun gelir gruplarına göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor.
"TÜFE ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA ARTMAYA DEVAM EDECEK"
TÜİK'e göre artışın en yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 105,86 ile ulaştırma, yüzde 89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 77,64 ile ev eşyası oldu. Böylece ulaştırmada üç haneli enflasyon gerçekleşmiş oldu.Yİ-ÜFE yüzde 121,82 iken TÜFE 69,97 olarak hesaplandı. Böylece TÜFE'nin önümüzdeki aylarda da artmaya devam edeceğini söylemek mümkün."
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