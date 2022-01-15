Van’da konut satışları, yüksek fiyatlardan dolayı düştü! İşte 2021 verileri...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’de konut satışları 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 491 bin 856 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 276 bin 223 konut satışı ve yüzde 18,5 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 144 bin 104 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 86 bin 722 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 267 konut ile Hakkari, 377 konut ile Ardahan ve 871 konut ile Bayburt oldu. Yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43,5 artarak 58 bin 576 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,9 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 26 bin 469 konut satışı ile İstanbul aldı. İran vatandaşları 2021 yılında Türkiye'den 10 bin 56 konut satın aldı.

‘2021 yılında Van’da konut satışlarında düşüş yaşandı’

Yaklaşık 1 milyon 149 bin nüfusa sahip olan Van’da 2021 yılında konut satışları azaldı. Van’da 2020 yılında 7 bin 678 konut satılırken 2021 yılında 7 bin 243 konut satıldı. Ocak’ta 358, Şubat’ta 442, Mart’ta 552, Nisan’da 436, Mayıs’ta 277, Haziran’da 532, Temmuz’da 479, Ağustos’ta 817, Eylül’de 626, Ekim’de 654, Kasım’da 802, Aralık’ta bin 268 konut satıldı. Van'da 2021 yılında bin 268 konut satışı ile Aralık en çok satışın olduğu ay oldu. Van'da 2021 yılında 4 bin 990 erkek, bin 883 kadın, ortak 28 ve diğer 342 konut sahibi oldu. Van'ın İpekyolu ilçesinde toplam 5 bin 50, Erciş ilçesinde 678, Tuşba ilçesinde ise 557 konut satıldı.

‘Gerileme var’

Konuyla ilgili Wan Haber’e konuşan Van Emlakçılar Derneği Başkanı Orhan Özdek, konut satışlarının pandemiden ve ekonomik krizden kaynaklandığını belirtti. Özdek, bunların yanı sıra Van’da konut fiyatlarının yüksek olduğunu ve imar sorununun bir türlü çözülemediğini dile getirdi. 2022 yılında konut satışlarının olacağının altını çizen Özdek, “Van’da konut satışları 2018, 2019, 2020 yıllarında ise çok verimli geçti. Ama TÜİK’in açıklamış olduğu rakamlara binaen Van’da 2021 yılındaki konut satışlarında bir gerileme var.

Bunun sebebini biz genelde pandemiye ve ekonomik krize bağlıyoruz. Bunun yanı sıra Van’da belli sorunlar var. Van’ın imar sorunu bir türlü çözülemedi. Bunun düzeltilip, yeni konutlaşmaya gidilmesi gerekmektedir. Elde bulunan konutlar yetersizdir. İmar konusunun çözülmesi için yetkililerin bir an önce adım atması gerekmektedir. Hem konut kiralama hem de satma fiyatlarının yüksek olduğunu görmekteyiz. Burada bu kadar yüksek fiyatların olması kabul edilemez. Biz inşaat ve emlak sektörü olarak sorun ve sıkıntılarla karşı karşıyayız. Ama 2022 yılından umutluyuz. 2022 yılının bahar ayından sonra çok ciddi satışların olmasını bekliyoruz” dedi.

Fatma Polatcan / WanHaber.com ÖZEL