Van’da konut satışları, yüksek fiyatlardan dolayı düştü! İşte 2021 verileri...

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 2021 yılında Van’da konut satışları düştü.

EKONOMİ 15.01.2022, 09:27
Van’da konut satışları, yüksek fiyatlardan dolayı düştü! İşte 2021 verileri...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’de konut satışları 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 491 bin 856 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 276 bin 223 konut satışı ve yüzde 18,5 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 144 bin 104 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 86 bin 722 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 267 konut ile Hakkari, 377 konut ile Ardahan ve 871 konut ile Bayburt oldu. Yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43,5 artarak 58 bin 576 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,9 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 26 bin 469 konut satışı ile İstanbul aldı. İran vatandaşları 2021 yılında Türkiye'den 10 bin 56 konut satın aldı.   

‘2021 yılında Van’da konut satışlarında düşüş yaşandı’ 

Yaklaşık 1 milyon 149 bin nüfusa sahip olan Van’da 2021 yılında konut satışları azaldı. Van’da 2020 yılında 7 bin 678 konut satılırken 2021 yılında 7 bin 243 konut satıldı. Ocak’ta 358, Şubat’ta 442, Mart’ta 552, Nisan’da 436, Mayıs’ta 277, Haziran’da 532, Temmuz’da 479, Ağustos’ta 817, Eylül’de 626, Ekim’de 654, Kasım’da 802, Aralık’ta bin 268 konut satıldı. Van'da 2021 yılında bin 268 konut satışı ile Aralık en çok satışın olduğu ay oldu. Van'da 2021 yılında 4 bin 990 erkek, bin 883 kadın, ortak 28 ve diğer 342 konut sahibi oldu. Van'ın İpekyolu ilçesinde toplam 5 bin 50, Erciş ilçesinde 678, Tuşba ilçesinde ise 557 konut satıldı.  

‘Gerileme var’ 

Konuyla ilgili Wan Haber’e konuşan Van Emlakçılar Derneği Başkanı Orhan Özdek, konut satışlarının pandemiden ve ekonomik krizden kaynaklandığını belirtti. Özdek, bunların yanı sıra Van’da konut fiyatlarının yüksek olduğunu ve imar sorununun bir türlü çözülemediğini dile getirdi. 2022 yılında konut satışlarının olacağının altını çizen Özdek, “Van’da konut satışları 2018, 2019, 2020 yıllarında ise çok verimli geçti. Ama TÜİK’in açıklamış olduğu rakamlara binaen Van’da 2021 yılındaki konut satışlarında bir gerileme var.

Bunun sebebini biz genelde pandemiye ve ekonomik krize bağlıyoruz. Bunun yanı sıra Van’da belli sorunlar var. Van’ın imar sorunu bir türlü çözülemedi. Bunun düzeltilip, yeni konutlaşmaya gidilmesi gerekmektedir. Elde bulunan konutlar yetersizdir. İmar konusunun çözülmesi için yetkililerin bir an önce adım atması gerekmektedir. Hem konut kiralama hem de satma fiyatlarının yüksek olduğunu görmekteyiz. Burada bu kadar yüksek fiyatların olması kabul edilemez. Biz inşaat ve emlak sektörü olarak sorun ve sıkıntılarla karşı karşıyayız. Ama 2022 yılından umutluyuz. 2022 yılının bahar ayından sonra çok ciddi satışların olmasını bekliyoruz” dedi.

Fatma Polatcan / WanHaber.com ÖZEL

Yorumlar (0)
-5
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 15 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 19 45
2. 1461 Trabzon FK 19 40
3. Afjet Afyonspor 19 37
4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 19 36
5. Sivas Belediyespor 19 34
6. Çorum FK 19 34
7. Somaspor 19 32
8. Silahtaroğlu Vanspor FK 19 32
9. Bodrumspor 19 31
10. Ankaraspor 19 30
11. Serik Belediyespor 19 29
12. İnegölspor 19 24
13. Diyarbekirspor 19 22
14. Turgutluspor 19 22
15. Etimesgut Belediyespor 19 21
16. Adıyaman FK 19 16
17. Sarıyer 19 15
18. Ergene Velimeşespor 19 12
19. Kahramanmaraşspor 19 8
20. Niğde Anadolu FK 19 6
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Beşiktaş 21 32
7. Hatayspor 20 32
8. Gaziantep FK 21 31
9. Sivasspor 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Menemen Belediyespor 20 23
14. Keçiörengücü 19 22
15. Manisa Futbol Kulübü 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Brighton 20 28
9. Wolverhampton Wanderers 19 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 20 24
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10