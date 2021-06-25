Van Otlu Peynirine il dışından yoğun talep

Bu yıl yağışların az olması, tarım ve hayvancılık sektörünü doğrudan etkiledi. Van’da kırsal kesimlerde yetişen çeşitli bitkilerin karışımından elde edilen Van Otlu Peyniri, sezonu olmasına rağmen 40 TL'den satılıyor. Vatandaşların eskisi gibi çok peynir alamadığını söyleyen peynirciler çarşısı esnafı, bunun da işlerine yansıdığını anlatıyor. Ancak esnaflar, iç pazardan çok, farklı illerden gelen taleplerin olduğunu söylüyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Peynirciler Çarşısı Başkanı Hasan Kayhan, peynir fiyatlarındaki artışın en önemli sebebinin kuraklık ve bunun yanı sıra il dışından peynire olan rağbet olduğuna vurgu yapıyor.

Kayhan, “Herkesin malumu kuraklık söz konusu. Bu da hayvancılığı etkiliyor. Hayvancılık etkilenince peynir de az üretiliyor ve fiyatı da yüksek oluyor. Bunun yanı sıra çarşı esnafının neredeyse tamamının web sitesi var ve esnaf site üzerinden il dışına satış yapıyor. Bu şekilde il dışına fazlaca peynir gidiyor. Talebin çok olmasından dolayı bu sefer peynir fiyatları da yükseliyor. Ancak buna rağmen peynir fiyatlarının abartılı bir yükseklikte olduğuna inanmıyorum. Bir çok şeye zam geldi, peynir fiyatları da çok yükselmiş sayılmaz” dedi.

“EMEĞİNİN KARŞILIĞINI HERKES İSTER”

Van Peynirciler Çarşısı Başkanı Hasan Kayhan, şöyle konuştu: “Peynir fiyatlarının yüksek olmasını öncelikle kuraklık tetikliyor ve bununla beraber hayvanlar doyamadığı için sütün az olması meselesi söz konusu. Köylü elde ettiği peyniri buraya getirir, biz buradan alırız. Peynirin çıkış fiyatı 30-33 TL arasıdır. Fiyatların yüksek olmasından dolayı vatandaşlar da eskisi gibi çok alamıyor peyniri, az alabiliyor. Bir de pandemi sıkıntıları var, vatandaşın alım gücüyle de alakalı, yoksa fiyatla öyle abartılacak kadar yüksek değil. Bir çok şey zamlandı, köylü de mecburen ürettiği ürüne zam yapıyor. Çünkü köylü yarın kış şartları geldiği zaman ota-samana para vereceğini biliyor, bu kez daha pahalı fiyata alacağını da biliyor, onun için peyniri ucuz vermez. Emeğinin karşılığını herkes ister biz de öyle, mesela kâr marjımızı biraz daha yüksek tutmaya çalışıyoruz.”

“ÇARŞIYA HERGÜN 10 TON PEYNİR GELİYOR”

Taze peynir fiyatlarının yüksek oluşundan dolayı yerelden çok il dışına peynir satışı yapıldığını belirten Kayhan: “Mesela geçen sene 100 kilo peynir alabilen biri bu sene 50 kilo alabiliyor çünkü vatandaş bütçe sıkıntısı yaşıyor. Böyle devam etmesi durumunda vatandaş kışın peynirin kilosunu 50-60 TL arası alacak. Çarşıda hemen hemen herkesin bir web sitesi var ve esnaf site üzerinden il dışına satış yapıyor. Yani il dışına fazlaca peynir gidiyor. Talep meselesi, talebin çok olmasından dolayı fiyatlar da yükseliyor. Çarşıda 50-55 dükkanımız var, her dükkan günde 200 kiloya yakın peynir alıyor. Çünkü tam sezonu, şuan tahminimce hergün yaklaşık 10 ton peynir çarşıya getiriliyor. Şu aşamada çarşı esnafını, il dışına yapılan satışlar ayakta tutuyor” diye konuştu.

Van Peynirciler Çarşısı Başkanı Hasan Kayhan, peynir fiyatlarına ilişkin de; “Ürün fiyatları çeşitlilik gösteriyor. Bizde net bir fiyat yoktur. Kaliteli yapılan bir ürün ile kalitesiz yapılan bir ürün aynı olmaz. Biz emek verilerek elde edilen ürünleri satıyoruz, fabrikasyon değil ürünlerimiz. Mesela çarşıda 20 TL’ye de alabileceğiniz peynir var, 40 TL’ye de alabileceğiniz peynir var. Bunu sizin bütçeniz ve damak zevkiniz belirler. Cacık fiyatı da şuan da 12.50 liradan satılıyor” ifadelerini kulandı. PRESTİJ GAZETESİ