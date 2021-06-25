Van Otlu Peynirine il dışından yoğun talep

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ve ilk bahar aylarında yeteri kadar yağışın gerçekleşmemesi nedeniyle yaşanan kuraklık, Van Otlu Peyniri fiyatlarını da olumsuz yönde etkiledi. Kuraklıktan kaynaklı üretimin az olması, bunun yanı sıra il dışından da peynire yoğun bir talep olması fiyatları da yükseltti. Peynirciler çarşısında, mevsimi olmasına rağmen taze otlu peynirin kilosu 40 TL'ye satılıyor.

EKONOMİ 25.06.2021, 13:07 25.06.2021, 13:09
Van Otlu Peynirine il dışından yoğun talep

Bu yıl yağışların az olması, tarım ve hayvancılık sektörünü doğrudan etkiledi. Van’da kırsal kesimlerde yetişen çeşitli bitkilerin karışımından elde edilen Van Otlu Peyniri, sezonu  olmasına rağmen 40 TL'den satılıyor. Vatandaşların eskisi gibi çok peynir alamadığını söyleyen peynirciler çarşısı esnafı, bunun da işlerine yansıdığını anlatıyor. Ancak esnaflar, iç pazardan çok, farklı illerden gelen taleplerin olduğunu söylüyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Peynirciler Çarşısı Başkanı Hasan Kayhan, peynir fiyatlarındaki artışın en önemli sebebinin kuraklık ve bunun yanı sıra il dışından peynire olan rağbet olduğuna vurgu yapıyor.

Kayhan, “Herkesin malumu kuraklık söz konusu. Bu da hayvancılığı etkiliyor. Hayvancılık etkilenince peynir de az üretiliyor ve fiyatı da yüksek oluyor. Bunun yanı sıra çarşı esnafının neredeyse tamamının web sitesi var ve esnaf site üzerinden il dışına satış yapıyor. Bu şekilde il dışına fazlaca peynir gidiyor. Talebin çok olmasından dolayı bu sefer peynir fiyatları da yükseliyor. Ancak buna rağmen peynir fiyatlarının abartılı bir yükseklikte olduğuna inanmıyorum. Bir çok şeye zam geldi, peynir fiyatları da çok yükselmiş sayılmaz” dedi.

“EMEĞİNİN KARŞILIĞINI HERKES İSTER”

Van Peynirciler Çarşısı Başkanı Hasan Kayhan, şöyle konuştu: “Peynir fiyatlarının yüksek olmasını öncelikle kuraklık tetikliyor ve bununla beraber hayvanlar doyamadığı için sütün az olması meselesi söz konusu. Köylü elde ettiği peyniri buraya getirir, biz buradan alırız. Peynirin çıkış fiyatı 30-33 TL arasıdır. Fiyatların yüksek olmasından dolayı vatandaşlar da eskisi gibi çok alamıyor peyniri, az alabiliyor. Bir de pandemi sıkıntıları var, vatandaşın alım gücüyle de alakalı, yoksa fiyatla öyle abartılacak kadar yüksek değil. Bir çok şey zamlandı, köylü de mecburen ürettiği ürüne zam yapıyor. Çünkü köylü yarın kış şartları geldiği zaman ota-samana para vereceğini biliyor, bu kez daha pahalı fiyata alacağını da biliyor, onun için peyniri ucuz vermez. Emeğinin karşılığını herkes ister biz de öyle, mesela kâr marjımızı biraz daha yüksek tutmaya çalışıyoruz.”

“ÇARŞIYA HERGÜN 10 TON PEYNİR GELİYOR”

Taze peynir fiyatlarının yüksek oluşundan dolayı yerelden çok il dışına peynir satışı yapıldığını belirten Kayhan: “Mesela geçen sene 100 kilo peynir alabilen biri bu sene 50 kilo alabiliyor çünkü vatandaş bütçe sıkıntısı yaşıyor. Böyle devam etmesi durumunda vatandaş kışın peynirin kilosunu 50-60 TL arası alacak. Çarşıda hemen hemen herkesin bir web sitesi var ve esnaf site üzerinden il dışına satış yapıyor. Yani il dışına fazlaca peynir gidiyor. Talep meselesi, talebin çok olmasından dolayı fiyatlar da yükseliyor. Çarşıda 50-55 dükkanımız var, her dükkan günde 200 kiloya yakın peynir alıyor. Çünkü tam sezonu, şuan tahminimce hergün yaklaşık 10 ton peynir çarşıya getiriliyor. Şu aşamada çarşı esnafını, il dışına yapılan satışlar ayakta tutuyor” diye konuştu.

Van Peynirciler Çarşısı Başkanı Hasan Kayhan, peynir fiyatlarına ilişkin de; “Ürün fiyatları çeşitlilik gösteriyor. Bizde net bir fiyat yoktur. Kaliteli yapılan bir ürün ile kalitesiz yapılan bir ürün aynı olmaz. Biz emek verilerek elde edilen ürünleri satıyoruz, fabrikasyon değil ürünlerimiz. Mesela çarşıda 20 TL’ye de alabileceğiniz peynir var, 40 TL’ye de alabileceğiniz peynir var. Bunu sizin bütçeniz ve damak zevkiniz belirler. Cacık fiyatı da şuan da 12.50 liradan satılıyor” ifadelerini kulandı. PRESTİJ GAZETESİ

#van otlu peyniri
Yorumlar (5)
vanlı 1 gün önce
20 al 40 sat negüzel
Cevapla Beğendim (11) Beğenmedim (0)
şaban 1 gün önce
15 20 25 alın 40 a verir kaşar peynir daha ucuz başınıza calın peynirleri
Cevapla Beğendim (1) Beğenmedim (1)
Birileri 23 saat önce
Vandan peynir mi alınır hem kötü hemde 50 tl.. Şırnak tarafından kilo 25 ten alıyom lezzetine doyum olmuyor. Buradaki esnaf soyguncu
Cevapla Beğendim (1) Beğenmedim (1)
065.lacin 19 saat önce
kuraklık da demek moda oldu geçen senedemi kuraklık oldu yalan dolan 20 ye al 45 e 40 sat köşeyi don
Cevapla Beğendim (1) Beğenmedim (1)
Ah be 8 saat önce
Herşeye bir kılıfları var.
Cevapla Beğendim (1) Beğenmedim (1)
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 26 Haziran 2021
İmsak 02:47
Güneş 04:37
Öğle 12:14
İkindi 16:09
Akşam 19:42
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23