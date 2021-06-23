Van'ın geliri düşük!

Son yapılan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2020 yılında 33 bin 428 TL iken, İBBS 1. Düzey bölgeleri itibariyle en yüksek olduğu bölge, 49 bin 239 TL ile TR1 (İstanbul) bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 38 bin 022 TL ile TR5 (Batı Anadolu) bölgesi ve 35 bin 785 TL ile TR3 (Ege) bölgesi izledi.

EN DÜŞÜK GELİR TRB2 (VAN, MUŞ, BİTLİS, HAKKÂRİ) İBBS 2. DÜZEY BÖLGESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en yüksek olduğu İBBS 2. Düzey bölgesi, 49 bin 239 TL ile TR10 (İstanbul) bölgesi oldu. En düşük ise 15 bin 198 TL ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gerçekleşti.

GELİR EŞİTSİZLİĞİ EN AZ TR4 (DOĞU MARMARA) İBBS 1. DÜZEY BÖLGESİNDE GERÇEKLEŞTİ

P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplandığı belirtilirken, oran küçüldükçe gelir eşitsizliğinin azaldığı ifade edildi.

Son yapılan araştırma sonuçlarına göre, P80/P20 oranı en düşük 4,6 ile İBBS 1. Düzey bölgesi TR4 (Doğu Marmara) olurken bu bölgeyi 5,8 ile TR9 (Doğu Karadeniz) ve TR7 (Orta Anadolu) bölgeleri izlediği açıklanırken, P80/P20 oranı en yüksek İBBS 1. Düzey bölgesi 8,6 ile TR1 (İstanbul) bölgesi olurken, bu bölgeyi 7,2 ile TR6 (Akdeniz) ve 6,8 ile TR5 (Batı Anadolu) bölgeleri izlediği ifade edildi.

GÖRELİ YOKSULLUK ORANI EN DÜŞÜK TRB1 (MALATYA, ELAZIĞ, BİNGÖL, TUNCELİ) BÖLGESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Her İBBS 2. Düzey bölgesi için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; %16,1 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale), %14,9 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) ve TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.

Göreli yoksulluk oranı en düşük olan İBBS 2. Düzey bölgeleri ise %7,2 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), %8,0 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) ve %8,1 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) olarak hesaplandı.

Van Bölge Gazetesi