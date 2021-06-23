Van'ın geliri düşük!

Türkiye İstatistik Kurumu Van Bölge Müdürlüğü'nün gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarına göre TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkâri bölgesinde yoksulluk sınırı 7 bin 046 TL, yoksul sayısı 399 bin kişi, yoksulluk oranı ise %18,8 olarak gerçekleşti.

EKONOMİ 23.06.2021, 11:17
Van'ın geliri düşük!

Son yapılan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2020 yılında 33 bin 428 TL iken, İBBS 1. Düzey bölgeleri itibariyle en yüksek olduğu bölge, 49 bin 239 TL ile TR1 (İstanbul) bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 38 bin 022 TL ile TR5 (Batı Anadolu) bölgesi ve 35 bin 785 TL ile TR3 (Ege) bölgesi izledi.

EN DÜŞÜK GELİR TRB2 (VAN, MUŞ, BİTLİS, HAKKÂRİ) İBBS 2. DÜZEY BÖLGESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en yüksek olduğu İBBS 2. Düzey bölgesi, 49 bin 239 TL ile TR10 (İstanbul) bölgesi oldu. En düşük ise 15 bin 198 TL ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gerçekleşti.

GELİR EŞİTSİZLİĞİ EN AZ TR4 (DOĞU MARMARA) İBBS 1. DÜZEY BÖLGESİNDE GERÇEKLEŞTİ

P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplandığı belirtilirken, oran küçüldükçe gelir eşitsizliğinin azaldığı ifade edildi.

Son yapılan araştırma sonuçlarına göre, P80/P20 oranı en düşük 4,6 ile İBBS 1. Düzey bölgesi TR4 (Doğu Marmara) olurken bu bölgeyi 5,8 ile TR9 (Doğu Karadeniz) ve TR7 (Orta Anadolu) bölgeleri izlediği açıklanırken, P80/P20 oranı en yüksek İBBS 1. Düzey bölgesi 8,6 ile TR1 (İstanbul) bölgesi olurken, bu bölgeyi 7,2 ile TR6 (Akdeniz) ve 6,8 ile TR5 (Batı Anadolu) bölgeleri izlediği ifade edildi.

GÖRELİ YOKSULLUK ORANI EN DÜŞÜK TRB1 (MALATYA, ELAZIĞ, BİNGÖL, TUNCELİ) BÖLGESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Her İBBS 2. Düzey bölgesi için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; %16,1 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale), %14,9 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) ve TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.

Göreli yoksulluk oranı en düşük olan İBBS 2. Düzey bölgeleri ise %7,2 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), %8,0 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) ve %8,1 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) olarak hesaplandı.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (4)
cihan 8 saat önce
Vanin geliri gercekten dusuk,1000/1500 adam çalışıyorlar her her yerden gelin gorun...yalan yok cogunda sigorta bile yapilmiyor oradan yazmakla olmuyor canlar..
Cevapla Beğendim (3) Beğenmedim (0)
Memur 14 saat önce
Niye ya kaçak elektrik kaçakçılık uyusturucu kaçakçılığından iyi para yapıyo Vanlılar ama para kara para olunca demek ki yaramiyo
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (7)
Mücahit 11 saat önce
Van çöl olmamasına rağmen halkın kafası çöl. Herkes kendisini düşünmese, eğitimli olsa insanlar mutlu olur
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (4)
Ömer 11 saat önce
Van'ın geliri düşükse, dışarıdaki insan sayısından fazla lüks araçlar devlet hibesi mi:))
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (5)
16°
açık
Namaz Vakti 24 Haziran 2021
İmsak 02:46
Güneş 04:36
Öğle 12:14
İkindi 16:08
Akşam 19:41
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23