Van'da kömür ve odun fiyatları cep yakacak

Yaşanan ekonomik kriz ve artan maliyetler birçok sektörü etkilediği gibi odun ve kömür satan esnafı da etkiledi. Özellikle Rusya ve Ukrayna savaşından sonra odun ve kömür fiyatları arttıkça arttı. Vatandaşlar artan maliyetlerden dolayı bu sene kışın çok zor ve soğuk geçeceğini aktarırken, “Mecburuz, bu kış ya alacağız ya da donacağız.” İfadelerini kullandı.

EKONOMİ 11.11.2022, 13:06
Van'da kömür ve odun fiyatları cep yakacak

Yaşanan ekonomik kriz ve artan maliyetler birçok sektörü etkilediği gibi odun ve kömür satan esnafı da etkiledi. Özellikle Rusya ve Ukrayna savaşından sonra odun ve kömür fiyatları arttıkça arttı.

Vatandaşlar artan maliyetlerden dolayı bu sene kışın çok zor ve soğuk geçeceğini aktarırken, “Mecburuz, bu kış ya alacağız ya da donacağız.” İfadelerini kullandı.Isınma kaynağı olan kömürün fiyatını görenler bir kere daha üşüyor. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte artan fiyatlar nedeniyle ısınma sorunu hem vatandaşı hem esnafı düşündürüyor. Özellikle kış aylarının en sert geçtiği yerlerden bir olan Van’da vatandaşlar kışı sıcak ve ucuz maliyetle geçirmenin derdine düştü. Geçen sene tonu 3 bin TL olan kömürün bu sene 7 bin TL’den satıldığını aktaran vatandaşlar fiyatların yüksek olmasından dert yandı.

“KÖMÜR YOK BATTANİYE VAR”

Elektrik ve doğalgazda yaşanan fiyat artışlarından sonra vatandaşlar odun ve kömür almak için kömürcüler sitesinin yolunu tutmaya başladı. Vatandaşlar geçen sene tonunu 3 bin TL’ye aldıkları kömürü bu sene 7 bin TL’den satılması bütçelerini zorluyor. Artan kömür fiyatlarından dolayı bu sene battaniye altında kışı geçireceklerini söyleyen Tevfik Kazdağ, “ Kömür fiyatları çok yüksek alamıyorum. Geçen seneye göre fiyatlar bir kat değil, dört kat artmış durumda. Vatandaşlar olarak çok zor durumdayız. Anlaşılan o ki biz bu seneyi battaniye altında geçireceğiz.” Dedi.

“MADDİ DURUMU İYİ OLMAYANLAR ŞIRNAK KÖMÜRÜNÜ TERCİH EDİYOR”

Özellikle maddi durumu iyi olmayan vatandaşların Şırnak kömürünü tercih ettiğini aktaran kömür satıcısı Hacı Fehmi Yakut, “Zengin kesimi Ukrayna kömürünü alabiliyor. Fakat gariban kesim kesinlikle bu Ukrayna kömürün yanına yanaşamıyor. Hayat çok zorlaşmış. Geçen sene bu vakitte benim sattığım 3 bin 500 ton kömürdü. Gelecek bir kamyon Ukrayna kömürü,70 bin TL yapıyordu. Şu an kirayla beraber 370 bin lira yapıyor. Bende büyük bir araç var. Geçen sene 650 litre mazot bırakırken aynı kilometre, aynı tonaj,450 lira yakıyordu bu sene 20 bin lira gidip geliyor. Yani anlayacağınız işler tamamen durmuş.”Şeklinde konuştu.

“SSK PRİMLERİNİ BİLE ÖDEYEMİYORUZ”

Geçen sene 7 kişi çalıştırdıklarını ancak artan maliyetlerden dolayı şu an da 2 kişi çalıştırdıklarını söyleyen Yakut, “Geçen sene benim 7 tane elemanım vardı. Bu sene 3 tane elemanım var. Onlara dahi yetemiyoruz. Diğer çalışanlarımızı mecburi olarak işten çıkarttık. Bir ay değil iki ay değil cepten ödeyeceksin. Bir insanın SSK'sı 2 bin küsur. 2 tane SSK’mız var burada, İnan ki öyle olmuş ki SSK'ları ödemiyoruz. Birçok esnaf arkadaşımız burada iflas etti. Geri kalanı da kara kara düşünüyor.” Dedi.

“SAVAŞ EN ÇOK BİZİ ETKİLEDİ”

Kömürleri genelde Ukrayna’dan getirdiklerini ve savaşın kendilerini etkilediğini belirten Yakut, “Ukrayna'yla beraber çalışıyoruz. Trabzon üzerinden sevkiyat yapılarak Van’a getiriliyor. Buradan da satışa sunuyoruz. Bu kapsam da yaşanan Rusya Ukrayna savaşı özellikle kömür işiyle uğraşan bizim gibi esnafları bir hayli etkiledi.” Dedi.

Yenidoğugazetesi

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