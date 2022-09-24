Van'da kömür ve odun fiyatları cep yakacak

Van’da doğalgaz kullanmayan bölgeler ve kırsal mahallelerdeki vatandaşlar artan ısınma maliyetleri karşısında kara kara düşünüyor. Fiyatı 8 bin TL’yi aşan kömür, 2 bin 500 TL’yi aşan odun fiyatları bu sene soba ve kaloriferden önce cep yakacak.

Van’da doğalgaz verilmeyen konutlar ile kırsal kesimlerdeki vatandaşları odun kömür telaşı sardı. Kış kapıya dayanmadan önce kışlık yakacaklarını almak isteyen vatandaşlar artan fiyatlar nedeniyle kışı nasıl geçireceklerini kara kara düşünüyor. Kaloriferli dairelerin aylık ısınma maliyetleri 14 bin liranın üzerine çıkarken sobalı evlerin ısınma maliyeti 8-9 bin lira arasında değişecek.

Son 7 ay içerisinde kömüre gelen yüzde 100 üzerindeki zam vatandaşı daha kışa girmeden kara kara düşündürmeye başladı. Geçtiğimiz yıl döviz fiyatlarının yükselmesiyle beraber artan ısınma gideri için vatandaş bu kış iki katı bir bütçe ayırmak zorunda olacak. Geçen sene 5 bin TL olan kömürün tonu bu sene 9 bin lirayı buldu. Hatta yer yer bu rakamlar çift haneli olmaya başladı bile. Geçen yıl torbası 100 TL’den satılan kömür, bu yıl en az 300 TL’den satışa sunulacak.

ODUN FİYATI YÜZDE 160 ARTTI

2022 yılı Eylül ayında odun ve kömür fiyatı yüzde 160 artış gösterdi. Eylül 2021’de kış öncesi, sobada yakmalık bir ton odunun fiyatı bin 200 lira ile bin 400 lira arasındayken, bugün bir ton yakmalık odun fiyatı 3 bin 500 lira ila 3 bin 600 lira arasında değişiyor. Kömür fiyatını pahalı bulan vatandaş oduna yöneldi ancak odunlar da ısınmak için lüks hale geldi.

“FİYATLARI DUYUNCA ISINDIK”

Geçtiğimiz yıl tonu 4 bin 500 TL’ye olan toplam 3 ton kömür aldığını söyleyen vatandaş, “Artık yastık yorgan yakarım kışı geçirmek için. Ben ilçede kalıyorum. Bu sene kömür fiyatları düşer diye bekledik ama gittikçe arttı. Ben serbest meslekte çalışıyorum. Şimdi siz söyleyin. Ben bu kışı nasıl geçireyim? Fiyatlar bu sene çok çok pahalıdır. Fiyatı duyunca kafamızdan kaynar sular dökülmüş gibi oldu. Öyle ısındık. Bu sene faturalar yüzünden ya kalp krizi geçireceğiz ya da her defasında tansiyon yüksekliğinden ısınacağız. Başka çare yok.” Dedi.

“BATTANİYELERE SARILMAYA DEVAM”

Kömür, soba, doğalgaz, klima ve elektriğin de zamlardan nasibini aldığını ifade eden bir başka vatandaş ise, “Van kışı çetin geçen doğu illerinden biridir. Kömür kullanmasak odun, odun kullanmazsak doğalgaz, doğalgaz kullanmasak elektrikli soba kullanmak zorundayız. Nereden tutarsanız tutun hep elimizde kalıyor. Biz bu kış battaniye sayısını arttıracağız. Lahana gibi sarılacağız. Ama kıyafetler bile arttığı için onu da yapamayacağız. Allah yardımcımız olsun, ne diyeyim. Bir emekli, bir asgari ücretli kışın nasıl ısınacak. Bu fiyatlar vatandaşın kış ayında evinde battaniye ile ısınacağını gösteriyor. Kömür sobaları değil, biz vatandaşın cebini yakacak.” İfadelerini kullandı.

Yenidoğugazetesi