Van'da ihracat azaldı, ithalat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü, Van'da Ekim ayında ihracatın 2,3 milyon dolar, ithalatın ise 2,4 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,1 artarak 20 milyar 792 milyon dolar, ithalat %12,8 artarak 22 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü, Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri illerinin dış ticaret verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Ekim ayında Van'da ihracat 2,3 milyon dolar, ithalat 2,4 milyon dolar olurken, Muş'ta ihracat 8,6 milyon dolar, ithalat 11,7 milyon dolar oldu. Bitlis'te ihracat 0,4 milyon dolar, ithalat 0,6 milyon dolar olurken, Hakkari'de ihracat 5,1 milyon dolar, ithalat 6,9 milyon dolar oldu.

VAN'DA İHRACAT 2,3 MİLYON DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Van'da 2021 yılı Eylül ayında 3,4 milyon dolar olan ihracat, Ekim ayında ise 2,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Muş'ta 2021 yılı Eylül ayında 11,5 milyon dolar olan ihracat, Ekim ayında 8,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bitlis'te 2021 yılı Eylül ayında 1,2 milyon dolar olan ihracat, Ekim ayında 0,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hakkâri'de ise 2021 yılı Eylül ayında 4,7 milyon dolar olan ihracat, Ekim ayında 5,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

VAN'DA İTHALAT 2,4 MİLYON DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Van'da 2021 yılı Eylül ayında 2,3 milyon dolar olan ithalat, Ekim ayında 2,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Muş'ta 2021 yılı Eylül ayında 7,3 milyon dolar olan ithalat, Ekim ayında 11,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bitlis'te 2021 yılı Eylül ayında 1,6 milyon dolar olan ithalat, Ekim ayında 0,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hakkâri'de 2021 yılı Eylül ayında 6,5 milyon dolar olan ithalat, Ekim ayında 6,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.VanBölgeGazetesi