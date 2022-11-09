Van'da Ekmeğe Zam Yolda!

Yüksek maliyetler fırıncıları zam yapmaya zorluyor. Van’da 3,5 TL’den satılan ekmek fiyatının Aralık ayı gelmeden 4,5 liraya yükselmesi bekleniyor. Fırıncıların yüksek elektrik ve doğal gaz faturaları altında ezildiklerini söyleyen Van Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık, ekmek zammının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Dar gelirliyi üzen zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de sofraların temel gıdası ekmeğe zam göründü. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın “İster hükümet ister Cumhurbaşkanı engel olmaya kalksın, buna kimse engel olamaz” çıkışında bulunmasının ardından ekmek zammı ülke gündemine oturdu.

Birçok il ekmek zammına hazırlanırken Van’da fırıncılar da 3,5 liralık ekmeğin fiyatının 4,5 liraya yükseltilmesi için kolları sıvadı. Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastacılar Odası Başkanı Sabri Işık, fırıncıların sürekli artan maliyetlerinin ardından zam yapmaktan başka çarelerinin kalmadığını söyledi. Başkan Işık, “Maliyetler üst düzeydir. Fırıncılarımız zararına satış yapıyor. Bizler de icmal hazırladık ve bu hafta içi zam talebinde bulunacağız. Zam kararı onaylanır onaylanmaz yeni tarifelerle satış yapılacak” Dedi.

“FIRINCININ FATURASI KABARIYOR”

Maliyetlerin her geçen gün katlanarak arttığını ifade eden Başkan Işık, şimdiki fiyatın fırıncıları kurtarmadığını söyledi. Başkan Işık, “Ekmeğin temel maddesi un, maya gibi ürünlere her gün gelen zamlar fırıncılarımızı iyice zorlamıştır. Bunun yanında doğalgaz, elektrik ve akaryakıt giderleri fırıncıların belini bükmeye başladı. Nereden tutarsa tutsun elinde kalan fırıncılar bu defa da doğal olarak zam talebinde bulunuyor. Çünkü elektrik ve doğal gaz zamlarının ardından ayakta durmakta zorlanıyorlar. Bir de bunun üstüne mayaya gelen yüzde 40'lık zam fırıncıların sabrını taşırdı. Artan maliyetler astronomik düzeydedir.” İfadelerini kullandı.

“ZAM İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK”

Zam için görüşmelerin hafta içi başlayacağını aktaran Başkan Işık, “Sizlerde takdir edersiniz ki 4-4,5 lira Van için çok büyük bir rakam. Ancak fırıncılarımızı bundan aşağısı da kurtarmıyor. Bizim zam talebimiz 4,5 lira olacak. Ancak istişareler sonucunda net bir rakama varılacaktır. Hafta içi Esnaf ve Sanatkârlar Odası, valilik, üniversite ve il tarım müdürlüğü ile yapılacak görüşmelerin ardından zam oranı netleşecektir. Esnaflarımızı artan maliyetlere ezdirmeyeceğiz.” Şeklinde konuştu.

Yenidoğugazetesi