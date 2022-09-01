Van'da arılı kovan desteği verilen arıcılar bal hasadına başladı

Van’ın Özalp ilçesinde arılı kovan desteği alan üreticiler ilk bal sağımını gerçekleştirdi.

EKONOMİ 01.09.2022, 17:36
Van'da arılı kovan desteği verilen arıcılar bal hasadına başladı

Özalp Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Meslek Yüksek Okulunun desteğiyle uygulanan "Arıcılığın Artırılması" projesi çerçevesinde mesleğe yeni başlayan 20 kişiye dağıtılan 100 arılı kovanda ilk bal sağımı yapıldı. Özalp ilçesi Dönerdere Mahallesi’nde Özalp Kaymakamı M. Emin Nasır, Özalp Meslek Yüksek Okulu Müdürü Özlem Orunç Kılınç, Özalp Tarım ve Orman Müdürü Feyzullah Tekiner'in katılımı ile bal sağımı gerçekleştirildi.iha

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