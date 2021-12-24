Türk Kripto Para Ekosisteminin Veri Paylaşım Sitesi: 21 Milyon

Kripto para piyasaları, volatil piyasalar olarak biliniyor ve bu sebeple fiyatların kontrolünün hızlı bir şekilde yapılabilmesi önem taşıyor. Buna ek olarak kripto para ekosisteminde hatırı sayılır bir Türk yatırımcı bulunuyor. Bu da Türk Lirası ile işlem yapan yatırımcıların, genellikle dolar üzerinden fiyat hesaplamaları yapıldığı için zorlanmasına sebep olabiliyor.

21Milyon.com da tam olarak bu noktada devreye giriyor ve Türkiye’de yer alan kripto para borsalarındaki coin ve token’ların fiyat bilgilerini, karşılaştırmalı olarak Türk Lirası bazında kullanıcılara sunuyor.

21 Milyon Nedir?

21Milyon.com Türkiye’de bulunan kripto para borsalarını ve borsalarda yer alan tüm pariteleri tek bir platformda toplayarak kripto para piyasalarıyla ilgili verilerin anlık olarak takip edilebilmesine fırsat sunuyor. Dolayısıyla 21 Milyon’un Türkiye’deki kripto para borsaları ve bu borsalarda listelenen kripto para birimleri hakkında anlık bilgileri paylaşan bir veri sağlayıcısı olduğu ifade edilebilir.

Öte yandan 21 Milyon, kullanıcıların güncel gelişmeleri de anlık olarak platform aracılığı ile takip etmesine imkan tanıyor. Böylece kullanıcılar, hem fiyatları hem borsaları hem de güncel verileri tek bir platformda görebiliyor ve işlemlerini bu doğrultuda yönetebiliyor.

21 Milyon, kripto para borsalarına “21 Milyon Puanı” adı verilen bir puanlama da yapıyor. Platformun açıklamalarına göre bu puanlama, 21 Milyon ekibi tarafından tamamen nesnel kriterlere göre yapılıyor. 21 Milyon hesaplamayı baz alırken; platformun kuruluş yılı, şirket bilgileri ve açık adresi, mobil uygulamaları (IOS/Android), güvenlik (2FA vs gibi), sosyal medya takipçi sayıları, aylık ziyaretçi sayıları ve Alexa TR değerleri gibi çok sayıda tarafsız kriter kullanıyor. Belirlenen kriterler doğrultusunda ise puanlama her 3 ayda bir güncelleniyor.

21 Milyon’un Özellikleri

Veri paylaşım platformunda Türk kripto para birimi borsalarında işlem gören tüm kripto para birimleri ve verilerin yanı sıra 1 günlük, 7 günlük ve 30 günlük süreler ile kazandıran ve kaybettiren kripto paraların verilerine de ulaşılabiliyor.

Ayrıca kullanıcılar, işlem yaptıkları borsaları 21 Milyon’da değerlendirebiliyor. Böylece yeni başlayan yatırımcılar hangi borsaları kullanacaklarına kullanıcı yorumlarına göre kolaylıkla karar verebiliyor. *

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